Como será a eleição para a presidência da Câmara nesta sexta-feira

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara decide nesta sexta-feira (1º) quem comandará a Casa pelos próximos dois anos.

Com seis candidatos -por enquanto- na disputa pela cadeira de presidente, o pleito começará às 18h, após a posse dos novos deputados pela manhã.

O favorito é Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tenta a reeleição. Ele conseguiu arregimentar em torno de si boa parte das siglas da Casa, incluindo o centrão, que reúne bancadas expressivas, e o PSL de Jair Bolsonaro.

Mesmo no bloco da oposição que deve ser formado, partidos, como o PC do B, não descartam voto no atual presidente da Casa.

ELEIÇÃO NA CÂMARA

Como é escolhido o novo presidente da Casa

13h30

Prazo máximo para a formação de blocos para compor a Mesa Diretora

14h30

Reunião de líderes sobre candidaturas e candidatos

17h

Prazo para o registro oficial de candidaturas

18h

Início da sessão de eleição da Mesa Diretora

Rito

- A sessão é comandada pelo presidente anterior; como Rodrigo Maia (DEM-RJ) é candidato, será conduzida pelo deputado mais velho entre os com mais mandatos, neste caso Gonzaga Patriota (PSB-PE), 72

- Votação só ocorre com ao menos 257 deputados em plenário, é secreta e em urna eletrônica

- O candidato é eleito com MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 257 deputados; no segundo turno, ganha o que tiver mais votos, sem mínimo

Cargos em disputa

1ª vice-presidência

2ª vice-presidência - examina os pedidos de ressarcimento de despesa médica

1ª secretaria - "prefeitura" da Câmara, dá posse à Secretaria-Geral da Mesa, e à Diretoria-Geral; é responsável por credenciamentos e superintendência de serviços administrativos

2ª secretaria - responsável pelos estágios e pela emissão de passaporte diplomático

3ª secretaria - cuida dos reembolsos de passagens aéreas, e examina os requerimentos de licenças e faltas

4ª secretaria - responsável pela distribuição dos apartamentos funcionais

Suplentes

Candidatos

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Fábio Ramalho (MDB-MG)

JHC (PSB-AL)

Marcelo Freixo (PSOL-RJ)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Ricardo Barros (PP-PR)