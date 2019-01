Como será a eleição para a presidência do Senado nesta sexta-feira

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado realiza nesta sexta-feira (1º) a sua eleição mais disputada desde a redemocratização, com ao menos nove candidatos à presidência da Casa.

Apesar do favoritismo de Renan Calheiros (MDB-AL), que tenta chegar à presidência pela quinta vez, o terreno é instável.

O alagoano ainda disputa internamente a indicação de sua bancada com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e enfrenta uma onda anti-Renan.

Além disso, Davi Alcolumbre (DEM-AP) tenta se viabilizar como candidato do governo.

ELEIÇÃO NO SENADO

Como é escolhido o novo presidente do Senado

1º.fev.19

15h

Começa a sessão de posse dos senadores eleitos

18h

Previsão de início da sessão para escolha do presidente do Senado

Indefinido

Sessão para eleição dos demais membros da Mesa Diretora

Rito

- A sessão é conduzida pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) por ele ser o único remanescente da Mesa do Senado da legislatura anterior. Como Alcolumbre é candidato, a condução dos trabalhos por ele deve ser contestada por adversários.

- Ao contrário da Câmara, no Senado, não há prazo para senadores registrarem candidatura. Isso pode ser feito até o momento da eleição.

- Não há previsão regimental de que os candidatos discursem durante a sessão, mas foi concedido um tempo para isso nas duas últimas eleições.

- A votação é eletrônica e secreta, embora isso também deva ser motivo de contestação.

- Senadores são chamados para votar por ordem de criação dos estados.

- O regimento do Senado prevê que sejam feitas quatro votações distintas: presidente, vice-presidentes, secretários e suplentes de secretários. Por proposta de um terço dos senadores, ou de líder que represente este número, é possível que a eleição dos vices e dos secretários seja feita de uma única vez.

- O regimento diz apenas que a eleição dos membros da Mesa exige "maioria de votos", mas não especifica se é a maioria simples (quem tiver mais votos, independentemente da quantidade, vence) ou se a maioria absoluta, ou seja, 41 votos. Isso também deve ser objeto de uma questão de ordem.

Cargos em disputa

presidente - conduz as sessões do Senado e do Congresso

1º vice-presidente - substitui o presidente em faltas ou impedimentos

2º vice-presidente - substitui o primeiro vice-presidente

1º secretário - cuida da correspondência oficial do Senado, lê pareceres de comissões e documentos em sessão e expede a carteira de identidade dos senadores

2º secretário - cuida de atas de sessões secretas

3º secretário e 4º secretário - fazem a chamada dos senadores e contam votos em verificação de votação

4 suplentes - um para cada secretário

Candidatos

Renan Calheiros (MDB-AL)

Simone Tebet (MDB-MS)

Major Olímpio (PSL-SP)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Alvaro Dias (Pode-PR)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Esperidião Amin (PP-SC)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Reguffe (sem partido-DF)