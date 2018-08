Companhia dos Palhaços revisita 'Macbeth', de Shakespeare

Redação Bem Paraná com assessoria

Uma das peças mais marcantes de William Shakespeare, "Macbeth", é revisitada pela palhaça Tinoca no espetáculo "Deslady". Em um solo, a atriz Nathalia Luiz discute padrões culturais negativos que perpetuam a violência. A peça produzida pela Companhia dos Palhaços será apresentada de 10 de agosto a 2 de setembro de 2018, nas sextas-feiras e sábados às 20h e domingos às 19h, no Espaço Fantástico das Artes (Al. Princesa Izabel, 465 - São Francisco). Os ingressos são no sistema "pague quanto puder", no qual o público é convidado a escolher voluntariamente a quantia a ser deixada na bilheteria.



“Deslady” é o primeiro trabalho solo da atriz Nathalia Luiz, a palhaça Tinoca, livremente inspirada em Macbeth, na tradução de Beatriz Viégas-Faria e com dramaturgia por Angélica Kauffmann.



Na trama, a palhaça Tinoca é apaixonada por dramas e resolve fazer uma montagem sozinha da peça de Shakespeare, mas ela só conhece a personagem de Lady Macbeth. Ela se vê dominada pelo poder da personagem e toda a violência que representa. Tinoca recorre à força feminina e ao próprio poder de transformação de Deslady para equilibrar esta energia da Lady. Lady Macbeth é uma das mais marcantes personagens femininas da dramaturgia, uma mulher poderosa e visceral, usada aqui para discutir padrões violentos e modos de existir opressivos.



Nathalia trabalha como palhaça desde os 15 anos, quando iniciou carreira amadora com participações em festas. Aos 18, trocou São Paulo por Curitiba, e começa sua formação profissional na área, onde foi conquistando espaço também como professora, produtora cultural, atriz e sócia e gestora da Cia dos Palhaços.



Criada em 2004, a Cia do Palhaços conta ainda com Eliezer Vander Brock (Palhaço Wilson) e Felipe Ternes (Palhaço Sarrafo), que pesquisam diferentes linguagens dos palhaços. Os espetáculos da companhia variam da comédia à releitura de clássicos. Fundaram, em 2008, o Espaço Cultural Cia dos Palhaços. Após mudança de endereço, em 2015, a sede da companhia trocou o nome para Espaço Fantástico das Artes. Ali realiza oficinas, debates, peças, encontros eventos, festas e palestras.



Intercâmbio



O projeto "Deslady" acontece por meio de um intercâmbio cultural entre a diretora Andréa Macera (referência em palhaçaria feminina, que desenvolve um trabalho voltado para palhaças) e a assistente de direção Margie Rauen (pesquisadora de processos de criação em cena e feminismo) e a Cia dos Palhaços, que produz o espetáculo. A produção é realizada em conjunto pelos produtores Fabrício de Angelis, Meire Abe e Jaciara Rocha.



O espetáculo é solo, porém reúne uma equipe de 12 mulheres na criação. O processo criativo seguiu a linha da palhaçaria feminina e dos improvisos de estados e máscaras a partir de Sue Morrison. Esta proposta de direção foi complementada com os trabalhos de desenho de voz por Michelle Pucci e de corpo por Marina Prado. O figurino e adereços são de Fabianna Pescara e Renata Scrobot. Cenários, de Guenia Lemos, iluminação de Nadja Naira e a trilha sonora de Doriane Conceição. Juntos, estes elementos proporcionam um ambiente lúdico e rico em símbolos.



"Deslady" é um projeto da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba e conta com patrocínio de EBANX S/A.





Espetáculo "Deslady"



Data: De 10 de agosto a 2 de setembro de 2018 - Sextas-feiras e sábados às 20h e domingos às 19h

Ingresso: pague quanto puder

Endereço: Espaço Fantástico das Artes - Al. Princesa Izabel, 465 - São Francisco, Curitiba - PR



Ficha técnica Deslady



Idealização do projeto e atuação solo : Nathalia Luiz (Palhaça Tinoca em Lady Macbeth e Deslady)

Direção: Andréa Macera

Assistente de direção e Consultoria de pesquisa: Margie Rauen

Dramaturgia: Angélica R. Kauffmann

Cenografia: Guenia Lemos

Cenotecnia: Samuel Amorim

Figurinos: Fabianna Pescara e Renata Skrobot

Adereços: Renata Skrobot

Costureira: Rose Matias

Preparação corporal: Marina Prado

Preparação vocal e desenho de voz: Michelle Pucci

Fonoaudióloga: Andreia Cechin

Trilha sonora: Doriane Conceição

Iluminação: Nadja Naira

Operador de Luz: Vinícius Sant

Ilustração: Adelina Nishiyama

Direção de Produção e captação de recursos: Meire Abe

Produção: Fabrício de Angelis

Assistente de produção : Jaciara Rocha

Design Gráfico: Priscylla Nunes/PSNDesign

Limpeza do Espaço: Ana Bandeira

Materiais de sonorização e iluminação: Effex

Espaço de Pesquisa: Espaço Fantástico das Artes



Agradecimentos por cessão de trechos da sua tradução de Macbeth: Beatriz Viegas Faria

