Completando 60 anos, etapa brasileira do Miss Mundo faz sua final neste sábado no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece neste sábado (11), em Angra dos Reis (RJ), a final do concurso Miss Brasil Mundo, que garante vaga para disputar a coroa de Miss Mundo 2018. Na noite de sexta (10), o paulista Samuel Costa, 24, levou o título de Mister Brasil CNB 2018, a versão masculina da premiação.

"São 60 anos de uma história muito rica e que muitos no Brasil infelizmente desconhecem. É muito mais que um desfile de beleza. Desde 2012 as vencedoras trabalham na luta contra a hanseníase e todas as candidatas desenvolvem projetos ou participam de ações sociais", afirma Henrique Fontes, diretor nacional do certame.

O show será transmitido ao vivo, a partir das 22h30, pela Rede Brasil, e no canal do Concurso Nacional de Beleza no YouTube. Uma das apresentadoras será Livia Nepomuceno, que disputou o título em 2009. A ex-BBB Jéssica Mueller estará entre os jurados da noite.

Além da faixa e preparação, a miss leva uma coroa exclusiva criada pelo estilista mineiro Tiago Seixas. A joia conta com pedras nas cores da bandeira nacional, uma pedra lilás pela luta contra a hanseníase e a flor-de-lis representando a realeza.

Um relógio, uma joia em ouro e esmeralda e uma viagem para Los Angeles com participação em um desfile completam os prêmios. Ao todo, 48 jovens disputam o título, atualmente da fluminense Gabrielle Vilela, 25.

PONTUAÇÃO

Caracterizado por provas preliminares classificatórias, o Miss Mundo é mais conhecido na Europa e Ásia, e um dos concorrentes do Miss Universo -por sua vez, popular nos países latino-americanos.

Em Angra, o Hotel do Bosque será o cenário onde as misses vão participar de desfiles moda praia e noite, prova de talentos, além de uma entrevista preliminar. Outro desafio que vale pontos é a apresentação e defesa de um projeto social, que deve ter sido idealizado e executado pela própria miss em sua região de origem.

Este ano, o Miss Mundo será realizado em dezembro na cidade chinesa de Sanya, e anunciará a sucessora da indiana Manushi Chhillar, 20. Em 2017, a brasileira Gabrielle Vilela não chegou a se classificar.

Criado em 1951 no Reino Unido por Eric Morley, hoje o concurso é presidido por sua viúva Julia Morley. A vencedora passa o reinado atuando em projetos sociais ao redor do mundo em nome da Miss World Organization, que soma mais de US$ 650 milhões (R$ 2,5 bi) em doações.

As atrizes Suzy Rêgo (1984), Mel Fronckowiak (2007) e Vitória Strada (2014) já disputaram a faixa nacional. Nos EUA, Lynda Carter (1972) e Halle Berry (1986) são destaques.