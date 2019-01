Complexo hoteleiro é alvo de ataque no Quênia, dizem agências

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um complexo de hotéis e de escritórios em Nairóbi, capital do Quênia, é alvo de uma explosão e de um ataque armado nesta terça-feira (15), afirmam agências de notícias com base em relatos de testemunhas.

Uma explosão foi ouvida no escritório da AFP, a mais de 5 km do local.

"Houve uma bomba e há muitos tiros", afirmou um funcionário do Dusit Hotel.

"Estamos sendo atacados", afirmou uma pessoa por telefone de dentro de um dos escritórios.

Um homem saiu do local coberto de sangue, enquanto estudantes eram retirados de uma universidade nas proximidades.

"Comecei a ouvir tiros e então vi pessoas fugindo com as mãos para cima. Alguns entraram no banco para se esconder e salvar suas vidas", afirmou uma mulher, que disse ainda ter ouvido duas explosões.

O comandante da polícia de Nairóbi, Philip Ndolo, disse que a área foi isolada.

O porta-voz da polícia, Charles Owino, disse à Citizen Television que um ataque por parte de militantes não é descartado.