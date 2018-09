Comunidade judaica de Curitiba comemora Ano Novo de 5.779

SMCS

O prefeito Rafael Greca visitou, no final da manhã desta quarta-feira (19/9), a sinagoga Beit Yaacov, por ocasião da comemoração do Ano Novo Judaico (Rosh Hashaná). Em nome dos curitibanos, o prefeito foi cumprimentar a comunidade israelita da capital. Pela tradição judaica, este é o ano 5.779 da criação do mundo.

“Ao lado do presidente da Federação Israelita do Paraná, meu amigo, Isac Baril, vim trazer o meu respeito à comunidade israelita da cidade, pela qualidade da sua contribuição à história de Curitiba, nesse dia sagrado, que é o Dia do Perdão (Yonki Pur) e que celebra o Ano Novo Judeu”, disse o prefeito.

O Yonki Pur é uma das datas mais significativas do judaísmo e começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei, continuando até ao seguinte pôr do sol. A comunidade israelita guarda esse feriado com um período de jejum de 24 horas e oração intensa.

“O nosso pedido de oração a Deus todo poderoso, para que ele proteja a nossa cidade e os descendentes de Abraão, nossos irmãos, que como o Isac, vivem aqui: “Shaná Tová” (Feliz Ano Novo)”, disse o prefeito.