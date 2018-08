Concessionária ilumina trecho de 30 km na BR-376, na Serra do Mar

Da redação

A Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho da BR-376 entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina, inaugurou, ontem, a iluminação artificial de um trecho de 30 quilômetros na Serra do Mar, na região de Guaratuba. Entre os meses de janeiro e julho, a concessionária realizou obras para implantar infraestrutura de iluminação com tecnologia LED no trecho entre os km 663 e 678.

As obras de iluminação da Serra integram um conjunto de investimentos de R$ 26,8 milhões da concessionária para iluminar até o final deste ano cerca de 200 km de rodovias em todo o trecho sob concessão.