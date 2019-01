Concorrência vai definir serviço de cafeteria no Cine Passeio

SMCS

Estão abertas as inscrições para o chamamento público destinado a selecionar a empresa que irá administrar a Cafeteria no Cine Passeio, complexo cultural que será inaugurado pela Prefeitura neste ano na Rua Riachuelo, no Centro. O edital, aberto pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC), prevê a contratação de empresa especializada no ramo de alimentação para a exploração comercial dos serviços de cafeteria, em área de aproximadamente 105,55 m².

As propostas devem ser entregues até as 17h do dia 25 de janeiro, na Rua Riachuelo, 410, Centro. Para a permissão de utilização onerosa de uso de espaço público, administração e operação comercial serão analisados os seguintes quesitos: a proposta de preço; proposta de cardápio, levando em consideração qualidade e variedade; proposta para fornecimento de pipoca e projeto arquitetônico de decoração em harmonia com o projeto do espaço.

As atividades do Café Cine Passeio deverão ter início no primeiro quadrimestre deste ano junto com a abertura do espaço cultural. O contrato a ser fechado entre as partes vai vigorar até o dia 31 de dezembro de 2021, independentemente da data de assinatura do mesmo.

Esclarecimentos sobre o conteúdo do edital somente serão prestados quando solicitados, por escrito, até o dia 21 de janeiro, pelo e-mail cinepasseio@gmail.com.

Leia o edital completo aqui: http://icac.org.br/wp-content/uploads/2019/01/2019-CAFE-CINE-FINAL-1.pdf

Complexo

Localizado na esquina das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcanti, no Centro, o complexo cultural Cine Passeio ocupa uma área de 2,6 mil metros quadrados do prédio histórico construído na década de 1930.

O espaço da Fundação Cultural terá, no primeiro e segundo andares, salas de projeção, os cines Ritz e Luz, uma homenagem aos cinemas de rua fechados, respectivamente, em 2005 e 2009. No terceiro andar, haverá um local de eventos e um espaço para exibições de cinema ao ar livre com vista para o Passeio Público.

No subsolo, destaque para o espaço Valêncio Xavier (em homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba), que vai abrigar estúdios, salas de palestras, cursos de formação em cinema e eventos. Ainda no subsolo haverá o Worktiba, uma sala de fomento ao empreendedorismo, economia criativa e inovação, com 30 postos de trabalho.

O projeto do Cine Passeio é dos arquitetos Mauro Magnabosco, do Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc); e de Dóris Teixeira, da Fundação Cultural.