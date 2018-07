Concurso de Fotografia SOS Mata  Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica está com as inscrições abertas para o Concurso SOS Mata Atlântica de Fotografia. O objetivo é estimular as pessoas a observar e valorizar a Mata Atlântica por meio da fotografia, registrando a sua percepção sobre a importância deste bioma e as causas mais urgentes para a sua conservação.

Para participar é preciso residir em território brasileiro, ser maior de 18 anos e enviar até 05 fotos de autoria própria até o dia 05 de agosto. O concurso conta com um júri técnico que selecionará 30 fotos que serão expostas em uma mostra no final do ano. Destas, 6 trabalhos serão eleitos os melhores por voto popular. O 1º lugar vai ganhar uma Viagem para a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais com acompanhante + equipamento fotográfico Canon Rebel T7. O 2º lugar ganha Viagem para o Parque Nacional do Iguaçu com acompanhante + equipamento fotográfico – Câmera Canon Rebel T7 e o 3º lugar Viagem para a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (Paraty/RJ) com acompanhante + equipamento fotográfico – Câmera Canon Rebel T7. Já o 4º ao 6º lugar ganham Equipamento fotográfico – Câmera Canon Rebel T7 (kit).

Starbucks vai eliminar uso de canudos plásticos até 2020

Parece que o “mundo ambiental” não sabe falar de outra coisa. Também, pudera, em 2018 a ONU está liderando o desafio global para a redução do uso de plásticos, sobretudo os descartáveis. E, nessa onda, mais uma grande rede assume o compromisso de eliminar os canudos: desta vez é a Starbucks. Nas lojas do mundo inteiro, as tampas com canudos serão substituídas por tampas com uma pequena abertura e um bico -, que eliminarão a necessidade do utensílio. Para quem tiver a necessidade (casos em que a pessoa tenha dificuldade física) ou simplesmente desejar usar o canudo, a loja atenderá a solicitação entregando uma opção mais ecológica.

Floripa financia proteção de bois e cavalos que sofrem maus-tratos

A Prefeitura de Florianópolis oficializou um termo de cooperação com a Associação Catarinense de Proteção aos Animais (Acapra). Objetivo é proteger os animais que sofrem maus tratos, principalmente, em decorrência da farra do boi. Pelos próximos 12 meses a gestão fará o repasse financeiro para que a Acapra abrigue os bovinos e equinos garantindo a eles o tratamento adequado, até que possam ser encaminhados para adoção. “Essa parceria precisa ser comemorada, porque é lamentável que cavalos sofram maus-tratos ou então vivem em condições precárias, sem falar nos bois que são maltratados e abandonados. Hoje estamos corrigindo um erro”, disse a presidente da Acapra, Heliete Leal