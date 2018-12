Confira a programação deste fim de semana da Shed, que conta com o funkeiro Kevinho

Redação Bem Paraná com assessoria

Nessa semana a Shed Western Bar Curitiba recebe o funkeiro amado no Brasil todo, Kevinho. Aos 20 anos de idade, o artista começou a atuar com 14 e ganhou notoriedade em 2016, com o hit "Tumbalatum". O hitmaker vai cantar seus maiores sucessos para agitar a noite, entre "Olha a explosão", "O grave bater", "Papum", "Rabiola", e muitos outros. Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site do Disk Ingressos.

Antes, na sexta-feira (07), a programação será dedicada aos amantes de sertanejo. A diversão está garantida com o TBT Edição Sertaneja. Todos os maiores sucessos do gênero que já passaram pela casa numa noite só! A entrada sai por R$ 20 para as mulheres e R$ 40 para os homens, com nome no mural do evento do Facebook, válido até 00h30: http://www.facebook.com/events/1896127173819791/

Reservas na Shed Western Bar Curitiba podem ser feitas pelos telefones (41) 3022-7700 ou (41) 99166-6677. Mais informações sobre a programação pelas redes sociais da Shed (Facebook e Instagram) ou nos eventos oficiais.

Agenda:

07.12 | Sexta-feira

TBT edição sertaneja

A entrada sai por R$ 20 para as mulheres e R$ 40 para os homens, com nome no mural do evento do Facebook, válido até 00h30: http://www.facebook.com/events/1896127173819791/

08.12 | Sábado

Kevinho

Ingressos: Disk Ingressos

Evento no Facebook: http://www.facebook.com/events/260540807927678/



Serviço:

Shed Western Bar

Rua Bispo Dom José, 2258, Batel – Curitiba-PR

Quintas e Sextas das 23h às 05h e Sábados das 22h30 às 05h.

www.shedbar.com.br/curitiba

Facebook: www.facebook.com/shedbarcuritiba

Instagram: www.instagram/shedbarcuritiba