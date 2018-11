Confira a programação especial em Curitiba para a Semana da Criança

Redação Bem Paraná com assessorias

O Dia das Crianças (e de Nossa Senhora Aparecida) é comemorado na próxima sexta (12). Portanto, selecionamos as opções de lazer e diversão para os pequenos e os adultos, que os estabelecimentos prepararam para este feriado.

Mercadoteca

A Semana da Criança Mercadoteca traz uma programação especial com atividades e espetáculos para entreter os pequenos - e também os adultos. De 9 a 13 de outubro (terça-feira a sábado), o público infantil e seus pais vão poder curtir atrações como teatro, música, oficinas e jogos de tabuleiro.

Um dos destaques é uma seleção de jogos de tabuleiro. A Fora da Caixa - Biblioteca de Jogos de Mesa participa todos os dias com uma seleção de brincadeiras. Os horários são: de terça-feira à quinta, das 17h ás 23h, e na sexta e sábado a partir das 13h às 23h. Os jogos podem ser alugados a R$ 10 por pessoa, dependendo do número de jogadores de cada um. Há desde jogos para crianças até os voltados para público mais velho, para todo o público aproveitar.

Nos dias 11 e 12, acontecem oficinas dos projetos Criança na Plateia e Pintando na Calçada. A quinta tem Oficina de YouTuber às 19h, ensinando crianças a criar vídeos e personalizar vinhetas para o YouTube. Às 20h, acontece a Oficina de Programação de Games, que monitora os pequenos enquanto usam ferramentas de programação na criação de jogos. A sexta tem Oficina de Instrumento Musical das 12h às 15h, e Oficina Gourmet Pequeno Chef Artista, de gastronomia, das 16h às 17h. Cada workshop tem inscrição de R$ 40.

Também na sexta-feira, o espetáculo "Magia Musical" apresenta uma viagem pelo mundo da música e seus diferentes ritmos, com um artista de marionetes contracenando com bonecos. A peça acontece a partir das 15h e tem entrada gratuita.

O sábado recebe a ROBOT Education, instituição de ensino de áreas tecnológicas, que apresenta Oficinas de robótica com material da Lego. Os cursos acontecem a partir das 11h30 até 20h, com uma hora de duração cada, e divididos por faixa etária. Crianças de 4 a 5 anos tem oficina às 11h30 e às 16h, de 6 a 7 anos podem ir às 13h e às 17h30 e de 8 a 12 anos, às 14h30 e às 19h. São apenas 12 alunos por turma, que precisam fazer inscrição prévia até o dia 12 pelo e-mail [email protected] As oficinas de robótica são gratuitas.

Semana da Criança Mercadoteca



Programação de 9 a 13 de outubro



Fora da Caixa - Biblioteca de Jogos de Mesa

Data e horário: - de 9 a 11 de outubro, das 17h às 23h, 12 e 13 de outubro, das 13h às 19h

Valor: R$ 10 por pessoa



Oficina de YouTuber

Data: 11 de outubro

horário: 19h

Inscrição: R$ 40



Oficina de Programação de Games

Data: 11 de outubro

Horário: 20h

Inscrição: R$ 40



Oficina de Instrumento Musical

Data: 12 de outubro

Horário: das 12h às 15h

Inscrição: R$ 40



Oficina Gourmet Pequeno Chef Artista

Data: 12 de outubro

Horário: das 16h às 17h

Inscrição: R$ 40



Espetáculo "Magia Musical"

Data: 12 de outubro

Horário: 15h

Gratuito



ROBOT Education

Data: 13 de outubro

Horário: a partir das 11h30

Inscrições: gratuitas até dia 12 por e-mail [email protected]



Endereço: Mercadoteca - Rua Paulo Gorski, 1309 - Mossunguê, Curitiba – PR

Barista

No dia 12 de outubro, sexta-feira, a casa vai promover o Dia das Crianças do Bem, com o objetivo de unir um dia divertido e uma causa nobre.

Além de oferecer um brunch especial delicioso para que os clientes possam aproveitar o dia, com brincadeiras diversas para as crianças, oficina de pintura e piscina de bolinhas, parte do valor arrecado no dia da ação será destinado ao Hospital Pequeno Príncipe. O brunch custará R$ 50 por pessoa e crianças de até 5 anos não pagam.

O Dia das Crianças do Bem será realizado no dia 12 de outubro, das 9h às 18h, no Barista Coffee Bar (Rua Moyses Marcondes nº 609 – Juvevê). Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 3501-8234.

Shopping Crystal

O universo mágico do ‘Sítio do Picapau Amarelo’ e as histórias de Dona Benta, Tia Nastácia, Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde de Sabugosa ganham vida no evento de recreação do Mês das Crianças do Shopping Crystal.

De 06 de outubro a 04 de novembro, o público mirim pode brincar e se divertir com a turma do Sítio mais famoso do Brasil, além de participar das diversas atividades que serão oferecidas no espaço. A brincadeira é voltada para crianças de até 12 anos e o valor do passaporte é de R$ 20 por criança.

Outra atividade do projeto é o ‘Cantinho da Leitura’. No local, pais e filhos poderão consultar as obras do Sítio do Picapau Amarelo e todo o universo criativo do autor Monteiro Lobato. A ação Mês das Crianças do Shopping Crystal e Sítio do Picapau Amarelo funcionará todos os dias da semana, das 14h às 20h. Este projeto é uma parceria entre o empreendimento e a TV Globo, com produção da VCT Promoção e Eventos.

Circuito de recreação

A atração conta com seis estações para as atividades de recreação. Cada etapa pode receber oito crianças por vez e o circuito tem duração média de 30 minutos. Na ‘Varanda da Dona Benta’, os pequenos irão ouvir histórias de Monteiro Lobato. De lá, as crianças são conduzidas para a ‘Cozinha da Tia Nastácia’, onde terão a oportunidade de plantar mudas de temperos, decorar vasinhos e aprender segredos culinários com a prendada cozinheira.

Após esta etapa, o público mirim irá conhecer o ‘Laboratório do Visconde’ onde serão recepcionados por Pedrinho, que dará dicas de como prender o arteiro Saci-Pererê. No local, as crianças ainda poderão saber mais sobre os insetos e de onde vêm as espigas de milho, cereal que originou a criação do Visconde de Sabugosa.

A atividade seguinte é o ‘Camarim da Narizinho’. Nele, as crianças poderão confeccionar bijuterias com miçangas e chaveiros. Já no ‘Cantinho da Emília’, os pequenos participarão de uma oficina de artesanato, onde terão a oportunidade de elaborar porta-retratos com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo e os menores, de colorir desenhos com giz de cera dos personagens da obra.

Serviço

Mês das Crianças com 'Sítio do Picapau Amarelo' no Shopping Crystal

Data: 06 de outubro a 04 de novembro

Horário: segunda-feira a domingo, das 14h às 20h

Valor do passaporte: R$ 20 por criança

Endereço: Praça de Eventos (Piso L2) | Rua Comendador Araújo, 731 - Batel

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br

Choripan

As unidades Getúlio e Tapajós do Choripan estarão com atividades especiais para o dia das crianças. Além das praças já serem um convite para um piquenique em família e uma tarde ao ar livre em frente ao Choripan, no dia 12, quem comprar um sanduíche, ganha um picolé! As casas abrirão em horário especial no feriado, às 14h.

O cardápio é inspirado na culinária argentina tendo como carro-chefe o sanduíche choripan (pão baguete com linguiça artesanal e molhos especiais). Também é sucesso entre a criançada o espetinho de queijo coalho, as empanadas e, como não poderia ser diferente, os churritos: mini churros recheados de doce de leite.

No cardápio do Choripan também tem brincadeira. Quem quiser pode tentar o equilíbrio nas fitas de slackline, brincar com o frisbee, fazer atividades de colorir e desenhar, ou mesmo trazer os próprios brinquedos.

A dica é trazer uma toalha ou canga, estender no gramado e aproveitar em família, incluindo os pets. As duas unidades também possuem um ambiente interno aconchegante.

Serviço

Choripan Mercês – Rua Tapajós, 30 | Fone: 3044-6774

Choripan Água Verde – Av. Pres. Getúlio Vargas, 3777 | Fone: 3121-2563

Horário de atendimento: Terça a sexta-feira das 17h às 23h; sábado das 14h às 23h e domingo das 14h às 21h.

Shopping Jardim das Américas

A animação da Warner Bros, "Pé Pequeno", com direção de Karey Kirkpatrick, além das telonas do Cineplus, também invadiu a Praça de Eventos do Shopping Jardim das Américas. O desenho é a temática da atração de Dia das Crianças do mall até dia 15 de outubro.

A garotada pode andar na pista de Hoverboard, o famoso skate elétrico; registrar o momento no painel de fotos; atirar no canhão de bolas de neve e ainda brincar no escorregador de piscina de bolinhas. O evento é gratuito e funciona de segunda a domingo, das 14h às 20h. A capacidade é de 20 crianças a cada 30 minutos. E as inscrições são feitas por ordem de chegada, no 2º Piso do Shopping Jardim das Américas.

Atração Pé Pequeno - Shopping Jardim das Américas

Período do Evento: 21/09 a 15/10/18

Local: Praça de Eventos – 2º Piso – Inscrições no local

Horário: segunda a domingo, das 14h às 20h

Capacidade por horário: 20 crianças

Evento gratuito

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63. Jardim das Américas

(41) 3366-5885