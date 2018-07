Confira cinco programas para curtir em Curitiba nas férias de julho

Redação Bem Paraná, com Prefeitura Municipal de Curitiba

Apesar de curtas, as férias de julho também são um ótimo motivo para turistas visitarem Curitiba e também para os moradores da cidade descobrirem com seus filhos os encantos da capital.

Os famosos parques, bosques e jardins curitibanos são sempre boas opções de passeios numa época em que, afinal, as crianças estão cheias de energia para gastar fora da escola.

Além dos lugares tradicionais e bem conhecidos, as atrações do Inverno em Curitiba – Aqueça sua Programação também trazem sugestões de passeios diferentes para curtir em família.

A lista de atividades culturais e de gastronomia é extensa e há, inclusive, opções gratuitas (confira a programação atualizada no link), como as apresentações do Pavilhão Étnico, que ocorrem todo domingo no Memorial de Curitiba, no Centro.

Confira a seguir, cinco passeios para aproveitar as férias na capital:

Novas peças no Teatro do Piá e feira no Centro Histórico

No dia 29 de julho, pais e filhos terão mais um bom motivo para visitarem juntos o Centro Histórico de Curitiba. Além de curtirem em família a tradicional Feira do Largo da Ordem, todos poderão assistir às novas apresentações gratuitas do Teatro do Piá, que voltará a ter espetáculos de bonecos a partir do último domingo deste mês.

Localizado no belo Palacete Wolf, sede do Instituto Municipal de Turismo, o lúdico espaço cultural já tem três apresentações confirmadas: “O Cirandeiro”, com a Cia Almazem Teatro de Bonecos (de 29/07 a 2/09); “O Patinho Feio”, com a Cia. Miiller Teatro de Bonecos (de 9 a 30/09); e “O Chinês e o Dragão”, com a CortexArt Produções (de 7 a 28/10).

Todas as espetáculos vão ocorrer a partir das 11h e são promovidos pela Fundação Cultural de Curitiba.

Museu da Vida nas Mercês

Ligado a Pastoral da Criança, o Museu da Vida merece ser visitado. Ele tem como objetivo levar informações sobre a importância do cuidado com as crianças e a preservação do meio ambiente. O espaço está ligado ao desenvolvimento infantil, da gestação até os seis anos de idade.

No local, no bairro Merces, há também o Memorial da Dr. Zilda Arns (1934-2010), que conta a trajetória da vida pessoal e profissional da médica fundadora da Pastoral da Criança.

A Galeria da Vida tem exposições temporárias. No último domingo do mês, o museu desenvolve atividades especiais, como o Dia de Brincar, incentivando as crianças a brincarem como antigamente.

Visitas para grupos com mais de dez pessoas precisam de agendamento. O museu fecha, exclusivamente nos feriados religiosos de Páscoa, Natal, Ano Novo e Sexta-feira da Paixão.

A entrada é gratuita. Mais informações no site.

Bob, Pandinha, Charlene, Dino e Simba no Alto Boqueirão

A girafa Pandinha, no “alto” dos seus 29 anos, é uma das grandes atrações. O chimpanzé Bob é um dos queridinhos de quem passa por ali. Entre os hipopótamos, Charlene, Dino, Penélope e Glória fazem sucesso no tanque preparado para o avantajado grupo.

A grande atração do público nunca deixa de ser ele, o sempre majestoso leão Simba. Os olhos dos pequenos brilham o tempo todo e os adultos voltam a ser crianças no Zoológico de Curitiba, localizado no Alto Boqueirão. Além das grandes estrelas, turistas e moradores que visitam o espaço podem ver de perto 2,3 mil animais de 230 espécies.

Os bichos do zoológico recebem tratamento especial e são cuidados pelos funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Muitos chegam por doações, apreensões ou até nascem por lá.

A entrada é gratuita e o local funciona, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h (fechado para manutenção nas segundas-feiras).

Mais informações pelo telefone (41) 3378-1221 ou no site.

Planetário e astronomia no Prado Velho

Só a arquitetura futurista deste espaço, dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), no Prado Velho, já vale a visita de quem está na cidade.

A astronomia é o foco da FTD Digital Arena, planetário que terá, até a próxima sexta-feira (20/6), uma programação especial de férias. O espaço tecnológico educativo exibe filmes na cúpula e contará com duas sessões sobre o mundo da astronomia.

No início da tarde, às 14h, acontecerá a atividade “Uma Viagem para o Sistema Solar – De Volta para Casa“. A partir das 15h será realizada, de forma lúdica e recreativa, a oficina de montagem de foguetes e modelagem dos planetas com massinha. Já às 16h acontece a sessão “Constelações e suas Histórias Fabulosas“.

Esta semana o ingresso custa R$ 45 (criança) e R$ 20 (adulto) e a programação ocorre das 13h às 17h. É preciso ter acompanhante.

Normalmente, o espaço abre para o público apenas um sábado no mês. Saiba mais no site.

Compras e diversão variadas

Os shoppings de Curitiba também prepararam várias atrações de férias para reunir pais e filhos em seus espaços na capital. Algumas atividades são gratuitas e outras pagas.

O ParkshoppingBarigui continua com sua concorrida pista de patinação no gelo PKB On Ice. No Pátio Batel, o evento Ciência em Show reúne cientistas que ensinam física de maneira descontraída para crianças e adultos. O Mueller criou o espaço “Os Incríveis”, com corrida elástica, cama de gato, bolha gigante, videogame e circuito com piscina de bolinhas. Os três eventos ocorrem até o dia 29 de julho. Já o Palladium promove, até o dia 22 de julho, o Xbox Experience, com 26 estações de jogos diferentes.