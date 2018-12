Confira o funcionamento dos museus do Paraná no final do ano

Da redação

Os museus administrados pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (SEEC) terão alterações no funcionamento ao público no período do Natal e Ano Novo. O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) entra em recesso no dia 22 de dezembro e volta a funcionar normalmente a partir de 02 de janeiro de 2019. A dica por lá é visitar a exposição ‘Tempos Sensíveis’, na sala 8 do MON, que reúne obras como esculturas, desenhos, gravuras e instalações que têm como tema a natureza humana, as suas perplexidades, carências e desconfortos. A mostra estará fechada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro como também em 1º de janeiro de 2019.

O Museu Paranaense (MP) fechará nos dias 24, 25, 31/12 e 01/01/2019. Já no período de 26 a 28/12, o MP funciona normalmente, mas em 29 e 30/12, atende em horário especial, das 10h às 16h. O museu reabre no dia 02/01/2019 com suas atividades normais. Por lá, o público pode conhecer o novo circuito de longa duração do museu com seis exposições: Missões Jesuíticas e Paraná Espanhol; Festas Populares no Paraná (Folia de Reis, Carnaval, Bandeira do Divino, Congada da Lapa e Fandango do Litoral); Cultura Caiçara e a Fábrica de Farinha de Mandioca; Educação no Paraná; Conflitos Armados no Paraná e Conflitos pela Posse da Terra.

Já o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) fecha nos dias 24,25 e 31/12 e também em 1º de janeiro de 2019, reabrindo normalmente a partir do dia 02/01/2019. Em cartaz no MIS-PR está a exposição ‘CINEMIS’, que revela, por meio de objetos e documentos, mais sobre a história do cinema a partir do ‘Acervo Aramis Millarch’ e do ‘Acervo do Cine Morgenau’, ambos mantidos pelo museu.

Nos dias 24, 25 e 31/12 e 01/01/2019, o Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA) vai fechar. O espaço também reabre no dia 02 de janeiro de 2019. O MCAA passou recentemente por uma um projeto de recuperação e modernização com uma nova expografia, identidade visual e proposta curatorial. O público pode conhecer por lá a exposição ‘Alfredo Andersen: in situ/ em trânsito’ que reúne um conjunto de 33 pinturas à óleo, 32 desenhos, além de fotografias, documentos e objetos da escola-ateliê do artista.

O Museu do Expedicionário fecha ao público em 24, 25/12 e 01/01/2019. Nos demais dias, segue seu funcionamento normalmente. Dotado de valioso e original acervo, o museu revela e ilustra, de forma didática, a participação dos soldados do Brasil no último conflito mundial. O museu abriga um farto material histórico, como fotografias, filmes, mapas, livros e ilustrações, referente à participação brasileira, através da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira e da Marinha de Guerra do Brasil, outras peças e documentos cedidos pelas diversas nações envolvidas no conflito, podem ser admirados.

Já o Museu Oscar Niemeyer (MON) estará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro como também em 1º de janeiro. Nos demais dias, abre normalmente. Por lá, o visitante pode conhecer até o final do ano obras da Bienal de Curitiba | 25 anos. Mas, diversas exposições ficam cartaz em 2019 como a recém inaugurada ‘Serguei Maksimishin - o último império’, que revela retratos da Rússia contemporânea e seu o cotidiano e seus personagens – crianças, soldados, religiosos, políticos, neonazistas – retratados de forma que possibilita a imersão do público em um país cuja história perpassa pelo período soviético, uma grave crise nos anos 90 e, enfim, os problemas atuais

O Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP), que abriga exposições dos alunos dos cursos de artes, entra em recesso dia 21 de dezembro e volta às atividades normalmente em 02 de fevereiro de 2019.