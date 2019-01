Confira o que abre e fecha no feriado do aniversário de 465 anos de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o feriado do aniversário 465 anos de São Paulo nesta sexta (25), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 1,7 milhão de carros deixem a cidade em direção ao litoral e ao interior do estado.

Na capital paulista o rodízio estará suspenso na sexta, inclusive para os veículos pesados. O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul), no entanto, irá operar conforme sinalização existente.

A CET recomenda aos motoristas que pretendem viajar que evitem utilizar o sistema viário até as 22h desta quinta (24), quando devem ocorrer os picos de congestionamento.

Segundo o Climatempo, o tempo ficará bastante instável nos próximos dias. Na sexta e no sábado ocorrem pancadas de chuva no decorrer do dia e a temperatura não sobe muito. A máxima não deve ultrapassar os 26ºC. Apesar disso a sensação ainda é de abafamento e há risco de temporais com raios e ventania à tarde e à noite.

Agências bancárias, dos Correios, assim como os postos do Detran e do Poupatempo estarão fechadas na sexta. Os mercados e sacolões abrirão, porém com horário de funcionamento reduzido.

Os hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistência Médica Ambulatórial (AMA) 24 horas e 12 horas irão funcionar normalmente. As demais unidades de saúde permanecerão fechadas.

Em relação aos dias comuns, a frota de ônibus em São Paulo será reduzida a 42% na sexta e a 65% no sábado. De acordo com a CPTM, os serviços Connect (viagens entre Brás e Aeroporto sem transferência na Linha 12-Safira) e o Airport Express (viagens diretas entre Luz e Aeroporto sem paradas) irão funcionar durante o feriado. Os horários de partida serão os mesmos dos dias úteis.

Veja o funcionamento dos serviços no feriadão:

Bancos: fechado de sexta a domingo

Correios: fechado na sexta-feira e no domingo; abre no sábado

Poupatempo: fechado na sexta-feira e no domingo; abre no sábado

Shopping - praça de alimentação: 11h-23h na sexta-feira; funciona normalmente sábado e domingo

Shopping - lojas: 14h-20h na sexta-feira; funciona normalmente sábado e domingo

Procon-SP: fechado na sexta-feira e no domingo; abre no sábado

Detran: fechado de sexta a domingo