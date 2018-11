Confira os horários de funcionamento dos shoppings no feriado

Redação Bem Paraná com assessoria

O feriado do dia 15 de novembro, no qual celebra-se a Proclamação da República, está próximo. Quem estiver em Curitiba pode aproveitar as opções de lazer, gastronomia e diversão dos shoppings Curitiba, Estação, Mueller e São José.

Confira todos os horários abaixo:

Shopping Curitiba

O shopping abre em horário especial na quinta (15). As lojas vão atender das 14h às 20h - com a ressalva que no Curitiba a abertura é facultativa a partir das 12h. As praças de alimentação e lazer vão funcionar das 11h às 22h.

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ShoppingCuritiba



Shopping Estação

As lojas vão atender das 14h às 20h, e as praças de alimentação e lazer vão funcionar das 11h às 22h. O Museu Ferroviário abre as portas das 11h às 18h.

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao



Shopping Mueller

Os espaços de alimentação e lazer abrem das 11h às 22h, e as demais lojas e espaços comerciais das 14h às 20h. Na sexta-feira (16 de novembro), o mall funcionará normalmente (das 10h às 22h).Os horários de atendimentos da Cinemark e da Academia devem ser consultados nos sites www.cinemark.com.br e www.bluefit.com.br.

Local: Avenida Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico

Telefone: 41 3074-1000

Informações: www.shoppingmueller.com.br

Facebook: www.facebook.com/MuellerCtba

Twitter: twitter.com/muellercwb

Instagram: @muellercwb

Park Shopping Barigui

As lojas abrem das 12 às 20 horas na quinta, sendo que, até as 14 horas, a abertura é facultativa. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h; Drogaria e Kids Park: 12h às 20h e Park Gourmet: 12h às 22h. Já a Hotzone e o Cinemark, o horário é de acordo com a programação.

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - Mossunguê



Shopping São José

As lojas abrem às 14h e fecham às 20h, enquanto a praça de alimentação e os espaços de lazer atendem das 11h às 22h.

Endereço: O empreendimento está localizado na rua Izabel A Redentora, 1434 – Centro São José dos Pinhais (PR).