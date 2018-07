Confira quais são as opções culturais e gastronômicas para o final de semana em Curitiba

Redação Bem Paraná, com Prefeitura Municipal de Curitiba

A programação curitibana para o final de semana tem opções artísticas e gastronômicas bem econômicas. Entre as possibilidades, o público poderá participar de workshops de percussão, ver apresentações musicais e visitar exposições de forma gratuita.

Um dos principais destaques é o Festival de Inverno do Centro Histórico, que começa nesta quinta-feira (19/7) e segue até dia 29 de julho. O evento coloca à disposição da população uma série de atividades gratuitas ou de baixo custo envolvendo gastronomia, música, teatro, cinema e exposições de arte.

Outro evento que continua durante o final de semana é o Festival Internacional de Percussão, que começou no início da semana. Até domingo (22/7), quando terá uma apresentação de encerramento no Memorial de Curitiba, o festival, além de shows por R$ 2, oferece palestras e workshops de graça.

O Salão Paranaguá do Memorial de Curitiba, desde a última quarta-feira (18/7), é palco da mostra “Vultos, fissuras e clareiras” da renomada artista japonesa Tomie Ohtake. A mostra, também gratuita, compreende pinturas, gravuras (serigrafia, litografia e metal) e esculturas feitas entre 1970 e 2014.

Já o Teatro do Paiol, na sexta-feira (20/7) e no sábado (21/7), terá apresentações da cantora e compositora Dani Zan, com participação do bandolinista Eduardo Ramos. No repertório, canções autorais e vão da música brasileira ao pop. Ingressos por até R$ 10.

Para fechar, o Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural, recebe, no sábado (21/7), mais uma edição da Jedicon PR. A convenção é a maior do estado voltada para amantes da saga Star Wars. Entre as atrações, estão palestras, concursos, oficinas e exibição de filmes. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa:

Festival de Inverno do Centro Histórico

A 6ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba começa nesta-quinta (19/7) e segue até dia 29 de julho. O evento, realizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico, contará com 55 momentos de música, teatro, cinema e exposições de arte. O tema deste ano é “Conexão Centro Histórico”, com objetivo de movimentar locais públicos da cidade com arte de todo tipo.

O Festival também terá opções gastronômicas. O Café Catedral e a Bela Vivenda recebem degustações de café e chá, por exemplo. As sopas também são destaque: nove locais nas redondezas do Largo oferecerão sopas tradicionais, como a de lentilha, e diferenciadas, como sopas árabes, de barreado e de pinhão. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 22.

Em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, diversos espaços receberão apresentações culturais gratuitas. Participam do evento o Teatro Universitário de Curitiba (TUC), o Teatro Novelas Curitibanas, o Conservatório de MPB, o Memorial de Curitiba e o Museu da Gravura e da Fotografia.

Data: 19 a 29 de julho

Confira aqui a programação, com atividades e locais, do Festival de Inverno de Curitiba

Festival Internacional de Percussão

O Festival Internacional de Percussão, que começou na segunda-feira (16/7), continua até o domingo (22/7). O evento reúne percussionistas profissionais importantes no cenário nacional e disponibiliza para o público palestras e workshops gratuitos, com objetivo de difundir a pesquisa e o ensino acerca dos instrumentos de percussão.

Shows e apresentações ocorrem no Memorial de Curitiba e custam apenas R$ 2. Palestras e workshops acontecem no Conservatório de MPB e também no Memorial.

No domingo, o Pavilhão Étnico, na Praça Iguaçu do Memorial de Curitiba, recebe um show de encerramento do Festival. A programação, gratuita, também contará com palestras.

Veja aqui a programação completa do evento.

Show de encerramento: 22 de julho

Horário: 9h às 17h

Local: Praça Iguaçu do Memorial de Curitiba - Rua Claudino dos Santos, 79

Gratuito

Tomie Ohtake no Memorial de Curitiba

A exposição “Vultos, fissuras e clareiras”, da artista plástica japonesa Tomie Ohtake, está à disposição do público no Memorial de Curitiba desde a última quarta-feira (18/7) e segue até setembro. Naturalizada brasileira em 1968, Tomie Ohtake é uma das maiores representantes da cultura oriental em atividade no país.

A exposição comemora os 110 anos da imigração japonesa no Brasil e coloca o Memorial de Curitiba novamente dentro do circuito nacional de artes. A mostra, que está no Salão Paranaguá do Memorial, compreende pinturas, gravuras (em serigrafia, litografia e metal) e esculturas tubulares de curvas reversas. As obras foram produzidas entre 1970 e 2014.

Ohtake tem papel fundamental na projeção internacional da arte brasileira. Como forma de reconhecimento, a Prefeitura de Curitiba reservou um espaço na Praça do Japão, o Largo Tomie Ohtake, em homenagem à artista. Nesta quinta-feira (19/7), o local recebeu a segunda obra de Ohtake implantada em espaços públicos da cidade.

A visitação é gratuita.

Data: 18 de julho a 30 de setembro

Horário: 9h às 12h e 13h às 18h (3ª a 6ª feira) e 9h às 15h (sábado, domingo e feriados)

Local: Memorial de Curitiba – Salão Paranaguá (1º andar) – Rua Claudino dos Santos, 79

Gratuito

Dani Zan no Paiol Musical

Na sexta-feira (20/7) e no sábado (21/7), às 20h, o Teatro do Paiol recebe a cantora e compositora Dani Zan para mais uma programação do Paiol Musical. A multi-instrumentista costuma misturar gêneros musicais que vão de música brasileira ao pop.

Em parceria com o bandolinista e violonista Eduardo Ramos, o repertório é composto por canções autorais como “É Tudo Tom Jobim” e “Amor Gramatical”. Ingressos por R$ 5 e R$ 10.

Data: 20 e 21 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro Paiol - Praça Guido Viaro, s/n, Prado Velho

Ingressos: R$ 5 R$ 10

Jedicon no MuMa

No sábado (20/7), das 10h às 20h, o Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural, recebe mais uma edição da maior convenção de Star Wars do Paraná: O Jedicon PR. Com parceria da Gibiteca de Curitiba, o evento reúne os amantes da saga de Georges Lucas para realizar diversas atividades e apresentar o fã clube para novos apreciadores.

O Jedicon PR 2018 terá palestras, concursos, oficinas, exibição de filmes produzidos por fãs, exposição de itens colecionáveis e atividades lúdicas. A entrada é gratuita.

Data: 20 de julho

Horário: 10h às 20h

Local: Portão Cultural - Av. Rep. Argentina, 3.432, Portão

Gratuito