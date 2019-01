Confira quatro dicas para manter a sua casa segura no período de férias

Redação Bem Paraná, com assessoria



As férias de janeiro estão aí e muitas pessoas pegam a estrada para curtir o período com a família e os amigos. Porém, uma preocupação natural que isso traz é em relação à segurança da casa, que fica vazia por alguns dias.

Para que todos possam se divertir e descansar com tranquilidade, o superintendente de Ramos Elementares da Porto Seguro, Jarbas Medeiros, dá dicas essenciais de como se prevenir contra surpresas desagradáveis quando voltar para a casa:



Fechaduras e trancas

Teste os fechos e os trincos da casa. Se possível, instale reforços, principalmente nos portões laterais e na porta da cozinha. Evite colocar o cadeado do lado de fora do portão, porque indica que a casa está vazia.



Objetos de valor

Para joias, obras de arte e outros objetos de valor, o recomendado é não mantê-los em casa, mesmo em cofres. A não ser que essas peças estejam seguradas e o imóvel esteja bem protegido com seguro, câmeras e outros sistemas de proteção.



Aparelhos eletrônicos desligados

Para evitar que os aparelhos queimem por uma eventual sobrecarga de energia, muito comum no verão, é recomendável que eles fiquem desligados e fora da tomada. Vale dizer que tirar os aparelhos eletrônicos da tomada também gera economia de energia elétrica. Aparelhos que precisam permanecer ligados, como geladeira e freezer, podem ter sua potência diminuída.



"Vigilância" de confiança

Caso você viaje por um longo período, escolha um amigo, parente ou vizinho de confiança para dar uma olhada na residência e ver se está tudo em ordem. Se possível, essa pessoa poderá cuidar do jardim, regar suas plantas, abrir janelas e portas para melhor circulação do ar e receber correspondências.



Seguro residência

A contratação de um seguro residencial é muito importante, pois o serviço garante a residência e os bens em diversas ocasiões.