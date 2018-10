Confraternização de fim de ano

Da redação

As reservas para locação de espaço para as confraternizações de fim de ano já estão disponíveis nos hotéis Mabu (www.hoteismabu.com.br). A rede hoteleira oferece nos hotéis de Curitiba diversas opções de espaços para todos os estilos e tamanhos de eventos de fim de ano. No Mabu Express, situado em uma belíssima área verde, a 20 minutos do Centro e próximo ao polo industrial da capital, são três menus para as confraternizações, que podem ser servidos em área interna – nas salas de eventos, para maior número de pessoas, ou externa, à beira das piscinas. O Mabu Business, localizado no Centro de Curitiba – na famosa Rua XV de Novembro, além de todas as salas de eventos à disposição, conta com menus personalizados pela chef de cozinha, de acordo com a necessidade do cliente.