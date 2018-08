Congresso de Enfermagem vai trazer 4 mil pessoas a Curitiba em novembro

SMCS

Curitiba vai sediar o 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem nos dias 13 a 16 de novembro. Nesta quarta-feira (2/8), o prefeito Rafael Greca recebeu o convite para participar da abertura do evento, que vai trazer profissionais de enfermagem de todo o país para a cidade.

O convite ao prefeito foi feito pela presidente nacional da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), Rosa Maria Godoy. “O evento vai trazer para Curitiba 4 mil profissionais de enfermagem de todo o Brasil para uma programação de palestras de formação e informação para a categoria”, destacou o prefeito.

“Para retribuir, vamos montar uma estratégia especial de acolhida turística com descontos na rede hoteleira, restaurantes e passeios na Linha Turismo e no trem para Paranaguá”, completou Greca.

Acompanhada da presidente da ABEn Paraná, Denise Kletemberg, Rosa Maria Godoy agradeceu o acolhimento e o apoio do município. “É uma honra ser recebida em Curitiba com todo esse afeto”, disse.

Participaram do encontro a primeira-dama, Margarita Sansone; a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak; o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur; a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR), Simone Perusso; e a diretora executiva do Coren/PR, Maria Goretti David Lopes.