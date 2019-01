Conheça a fórmula de disputa do Campeonato Paranaense 2019

Redação Bem Paraná

O Campeonato Paranaense deste ano (2019) seguirá com a mesma fórmula vista em 2018. São 12 equipes divididas em dois grupos. No primeito turno, os times enfrentam as equipes da outra chave, com os dois melhores de cada grupo fazendo semifinal em jogo único dentro do próprio grupo. No segundo turno, o cenário se inverte: os times jogam dentro da chave e fazem semifinal contra os adversários do outro grupo.



Os campeões de cada turno se enfrentam na decisão, com jogo de ida e volta (decidirá em casa a equipe que tiver melhor campanha). Caso um time ganhe os dois turnos, será declarado campeão, sem necessidade de uma finalíssima.



A grande novidade deste ano são os craques homenageados. No ano passado, o primeiro turno foi chamado de Taça Dionísio Filho e o segundo, Taça Caio Junior. Já neste ano, o primeiro turno é a Taça Barcimio Sicupira e o segundo, Taça Dirceu Kruger.



Os grupos

As 12 equipes foram divididas em dois grupos da seguinte forma:

Grupo A: Athletico, Foz do Iguaçu, Londrina, Operário, Maringá e Toledo.

Grupo B: Cacavel CR, Cascavel FC, Cianorte, Coritiba, Paraná e Rio Branco.