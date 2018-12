Conheça as principais exposições do ano

Folhapress

‘Histórias Afro-Atlânticas’

Uma das maiores e mais ambiciosas mostras já realizadas pelo Masp, com uma segunda ala montada no Instituto Tomie Ohtake, a exposição reviu séculos da presença negra nas artes desde a escravidão, expondo como a violência racial forjou o cânone visual do Ocidente

‘Mulheres Radicais’

Nomes consagrados como Lygia Pape, Anna Maria Maiolino e Ana Mendieta ganharam a companhia de mulheres que moldaram a experiência estética da América Latina, entre elas María Evelia Marmolejo e Regina José Galindo, que tiveram suas performances viscerais revistas na mostra da Pinacoteca

‘Arte-Veículo’

Na era das fake news, ampla investigação no Sesc Pompeia mostrou como artistas e grupos, entre eles Cildo Meireles, Paulo Bruscky, Jac Leirner e o grupo 3Nós3, sabotaram os mecanismos da grande imprensa para espalhar suas mensagens

Hilma af Klint

Recuperação histórica de importante figura nas artes. As pinturas gigantescas da artista sueca redescoberta agora levam o misticismo e o esoterismo à esfera do bom gosto

Irving Penn

Numa revisita às mais de seis décadas da trajetória do fotógrafo, o Instituto Moreira Salles mostrou a maestria de seu trabalho de estúdio em que imperam o domínio de luz e sombra e impressão fotográfica aliadas ao glamour do pós-Guerra

PRINCIPAIS EMBATES

Aeroportos e museus

Desde que os aeroportos passaram a cobrar taxas com base no valor e não mais o peso das peças para a entrada de obras de arte no país, museus precisaram ter um advogado sempre a mão para anular a cobrança e viabilizar suas mostras. O problema foi solucionado depois de um acordo político, esclarecendo que a entrada de trabalhos artísticos no país tem um papel cívico-cultural

Loucurinhas nos leilões

O fato mais memorável do ano foi a performance às avessas em que o grafiteiro Banksy mandou triturar uma de suas obras bem na hora em que o martelo foi batido. David Hockney também fez história ao se tornar o artista vivo com a obra mais cara já arrematada, uma de suas telas das piscinas californianas vendida por US$ 90,3 milhões. Na outra ponta do espectro, a tela de Jackson Pollock que o MAM do Rio tentou vender para sair do buraco encalhou no leilão

Bienal alienada

Enquanto o circuito paralelo ferveu com mostras de pegada política urgente, entre elas ‘AI-5 - 50 Anos’, ‘Arte-Veículo’ e ‘Estado(s) de Emergência’, a 33ª Bienal de São Paulo mostrou um conjunto de belas obras em total descompasso com a realidade e os atritos fora do Ibirapuera

Negros no comando

O Masp, que realizou só mostras de artistas negros no ano, liderou um fenômeno do circuito institucional e do mercado para incorporar aos acervos trabalhos de artistas históricos há muito negligenciados, em especial Rubem Valentim, e novos nomes que despontam na cena, como Antonio Obá, Bruno Baptistelli, Jaime Lauriano, Dalton Paula e Rosana Paulino