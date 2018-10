Conheça os bilhetes premiados no 8º sorteio do Nota Curitibana

SMCS

A Prefeitura realizou nesta segunda-feira (29/10) o oitavo sorteio do Nota Curitibana, programa que incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços, contribui para inibir a sonegação de impostos e distribui prêmios para o contribuinte.

Os bilhetes vencedores desta edição foram os de número 683.455, para o prêmio de R$ 50 mil; 356.616, para o de R$ 20 mil; e 531.261, para o prêmio de R$ 10 mil.

Também foram sorteados outros 15 mil prêmios de R$ 10. A premiação total soma R$ 230 mil. Os nomes dos vencedores serão divulgados nos próximos dias, após checagem do processo feita por auditoria independente.

Os participantes, no entanto, podem verificar se foram premiados no site do Nota Curitibana (nota.curitiba.pr.gov.br), conferindo o número de seus bilhetes.

Concorreram neste sorteio 40.964 contribuintes cadastrados, com um total de 775.126 bilhetes. Os cupons são referentes às notas pedidas no mês de agosto de 2018.

Além dos prêmios, os participantes podem abater até 30% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e indicar entidades de assistência social, que também poderão receber premiação.

Os valores destinados às entidades sociais são R$ 25 mil para a instituição indicada pelo primeiro premiado, R$ 10 mil pelo segundo e R$ 5 mil pelo terceiro.

O prazo para o contribuinte usar créditos do Nota Curitibana para obter descontos do IPTU 2019 vai de 1º a 30 de novembro.

Para participar dos sorteios do programa, o contribuinte precisa fazer um cadastro no Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal. É possível pedir o CPF na nota em vários estabelecimentos do setor de serviços, como oficinas mecânicas, escolas, cursos educacionais, academias, gráficas, salões de beleza, pet shops, estacionamentos.

O programa Nota Curitibana, lançado no início do ano, já distribuiu R$ 1,795 milhão em prêmios, com 72.604 cidadãos cadastrados e 99.259 empresas emissoras de nota na capital. Foram contemplados até agora 27.986 participantes e 15 entidades de assistência social.

Mesa

O sorteio foi presidido por Mario Nakatani Júnior, coordenador do Nota Curitibana. O auditor Robson Pieroni foi o secretário da sessão.

A mesa foi composta ainda por Jonathan Ignacheski (da Maciel Auditores) e Ilson Lins da Silva (analista de sistemas da Prefeitura). O sorteio foi feito pelo assessor técnico da Prefeitura João Dawybida.

Procedimento seguro

O sorteio é realizado por meio de um microcomputador, com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio.