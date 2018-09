Conheça os nomes das ganhadoras do sexto sorteio do Nota Curitibana

Redação Bem Paraná



Andrea Carolina Grohs, Silvia Schutzemberger e Lenisa Lima Miranda são as ganhadoras do sexto sorteio do Nota Curitibana. Elas irão receber, respectivamente, os prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil. As entidades sociais indicadas pelas ganhadoras e que serão também premiadas são a Liga Paranaense de Combate ao Câncer (Hospital Erasto Gaertner), com R$ 25 mil, a Abba Promoção Social (Abbaps), com R$ 10 mil, e a Pastoral da Criança, com R$ 5 mil.

A cerimônia de premiação será realizada na sede da Prefeitura em data a ser definida. O programa também sorteou 15 mil prêmios de R$ 10. Para saber se foi contemplado, o participante cadastrado precisa acessar sua área reservada no site nota.curitiba.pr.gov.br.

Concorreram neste sorteio 37.736 contribuintes cadastrados, com um total de 696.641 bilhetes. Os cupons são referentes às notas pedidas no mês de junho de 2018.

Todos os meses o programa distribui um total de R$ 230 mil em prêmios. Também é possível abater até 30% do valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para os participantes.

O programa Nota Curitibana, lançado no início do ano, já distribuiu R$ 1,225 milhão em prêmios, com 66.407 cidadãos cadastrados e 95,5 mil empresas emissoras de nota na capital

Combate à sonegação

O Nota Curitibana foi criado para estimular a emissão de notas no setor de serviços, dificultando dessa forma a sonegação de impostos e melhorando a arrecadação do ISS (Imposto sobre Serviços).

Os cadastrados podem indicar uma entidade de assistência social que desenvolva projetos em Curitiba e que também será beneficiada nos três prêmios principais. Para ser indicada pelos cidadãos e concorrer aos prêmios, as instituições devem estar com os cadastros vigentes na Fundação de Ação Social (FAS).