Conheça Rogério Ramos: criador do Shinobi Spirit, empresário e otaku

O Persona Curitiba é um projeto audiovisual do Barulho Curitiba que visa contar as histórias de pessoas notáveis na cidade de Curitiba. Desde jovens que movimentam a política e a cena cultural até celebridades cotidianas. Nesses breves documentários, eles irão contar suas histórias, origens, trabalhos e aspirações. E é dessa forma que procuramos incentivar e notar os papéis da população ativa, mostrando a sua importância dentro da cidade e da história.

A personalidade da vez é Rogério Ramos, pé vermelho,fundador e proprietário do Shinobi Spirit, otaku, cosplayer, nerd e um empresário de sucesso. Conheça mais sobre ele no Persona Curitiba, onde ele cai contar desde sua chegada em Curitiba, até a transformação do Shinobi Spirit em um dos maiores eventos da cidade.E não deixe de comparecer ao evento que ocorre nos dias 6 e 7 de outubro de 2018 lá no Paraná Clube (Av. Pres. Kennedy, 2377 - Guaíra, Curitiba - PR, 80610-010).

