Conselheiros tentam convocar assembleia para derrubar presidente do Coritiba

Redação Bem Paraná

Um grupo de conselheiros do Coritiba iniciou um movimento para derrubar o presidente Samir Namur. O grupo conseguiu o número necessário de 80 assinaturas de conselheiros para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Agora, o presidente do Conselho Deliberativo tem dez dias para marcar essa assembleia, que deve ocorrer no máximo 30 dias após a convocação.

O clube tem cerca de 11 mil sócios. Eles poderão votar e decidir se Samir Namur permanece ou deixa o cargo.

Samir foi eleito em dezembro de 2017 para o triênio 2018-2020. A principal crítica da oposição contra o presidente é o desempenho do departamento de futebol.

Se ele for obrigado a deixar o cargo, quem assume é um dos quatro vice-presidentes: Paulo Roberto Baggio Pereira, Jorge Durao, Eduardo Bastos de Barros e Anibal de Paulo Mesquita Junior. Se eles renunciarem, uma nova eleição deve ser marcada.