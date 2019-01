Conservatório oferece 300 vagas para cursos teóricos e de instrumentos

SMCS

O Conservatório de MPB de Curitiba abriu novas vagas para cursos semestrais. São mais de 300 vagas em 27 cursos, todos ministrados por professores da cena musical curitibana. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo siteconservatoriodempb.com.br.

As vagas são para cursos de práticas de conjunto, instrumentos e teóricos para adultos e crianças. As disciplinas que mais contam com vagas são as teóricas de Leitura e Estruturação Musical, Harmonia Funcional e Arranjo Instrumental. Para crianças de 7 a 12 anos, os cursos com vagas são os de bateria e violão.

O Conservatório de MPB ainda disponibiliza vagas de acordeom, bandolim, bateria preparatório, canto popular, cavaquinho, flauta doce, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, viola caipira, violão e nas práticas de conjunto (choro e música caipira).

O valor dos cursos varia de R$ 50 a R$ 160. Alunos matriculados como pagantes nas aulas de instrumentos podem participar gratuitamente das disciplinas teóricas e prática de conjunto, desde que aprovados nos testes de seleção para essas aulas.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas no site www.conservatoriodempb.com.br. Na primeira fase das inscrições, o candidato deverá ler o edital, clicar no curso de seu interesse e, em seguida, preencher a ficha de inscrição on-line. A inscrição pode ser feita em quantos cursos o candidato tiver interesse.

O resultado da primeira fase será divulgado em 1º de fevereiro. A segunda fase é o teste prático e a entrevista de nivelamento. O resultado final da seleção das duas fases será divulgado em 8 de fevereiro.

Mais informações pelo e-mail da secretariacmpb@fcc.curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3321-3315. Pessoalmente, a secretaria do Conservatório de MPB fica aberta de segunda a quinta-feira, das 9h às 22h, sexta-feira, das 9h às 21h, e sábado, das 9h às 13h.

Serviço: inscrições para cursos do Conservatório de MPB – vagas remanescentes

Data: até 31 de janeiro pelo site www.conservatoriodempb.com.br

Endereço: Rua Mateus Leme, 66, São Francisco

Valores:

Cursos de instrumentos – 5 x de R$ 120

Cursos teóricos e de práticas de conjunto - 5 x de R$ 50

Telefones: (41) 3321-3315 e (41) 3321-3208

Email: secretariacmpb@fcc.curitiba.pr.gov.br