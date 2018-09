Construção civil oferece 80 vagas de emprego em Curitiba 

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O setor da construção civil na cidade de Curitiba mantém sinais de recuperação e criação de postos de trabalho. Para confirmar a ascensão de empregos formais, a rede de franquias Master House Manutenções e Reformas abriu processo seletivo para preencher 80 postos de trabalho na cidade onde a empresa mantém unidades em operação. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 1.324 vagas preenchidas de janeiro a julho deste ano. Somando todos os setores, foram 7.880 empregos formais no mesmo período, tornando a capital do Paraná na cidade da Região Sul com maior número de carteiras assinadas nos seis primeiros meses do ano.

Maior rede de franquias do Brasil especializada na prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica, jardinagem, pintura, gesso e drywall, impermeabilização, montagens e manutenção predial, a Master House oferece vagas para diversos setores da construção civil: eletricista, pedreiro, servente, encanador, pintor, jardineiro, gesseiro, ajudante geral, oficial de manutenção, serralheiro, encarrego de obras e orçamentista. Para concorrer a uma das oportunidades o profissional precisa comprovar experiência mínima de dois anos na área de interesse.

A empresa tornou-se reconhecida nacionalmente por seus rigorosos processos de contrata­ção de mão de obra para proporcionar o melhor serviço de manutenção e reformas, mantendo a meta de 100% de satisfação dos clientes. No DNA, presente em toda a rede, estão serviços de qualidade e a consequente satisfação, que superam as expectativas dos clientes. De acordo com Allan Comploier, engenheiro e CEO da Master House, a iniciativa de contratar um os profissionais faz parte dos planos da empresa em oferecer os melhores serviços de manutenções, reformas e pequenos reparos aos clientes, cuja demanda tem registrado crescimento.

“Acreditamos que é preciso realizar investimentos para atendermos a alta demanda local. Buscamos profissionais preparados que possam atender nossos clientes de forma eficiente, com qualidade e foco no resultado. Não temos dúvidas de que sairemos que qualquer instabilidade completamente fortalecidos e mais próximos do nosso objetivo, que é sermos referência no segmento de reformas e manutenções na cidade de Curitiba e região”, explica o diretor.

Além da remuneração – que varia entre R$ 1.215 a R$ 2.227, dependendo do cargo –, a empresa também oferece alguns benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Os candidatos interessados devem encaminhar o currículo detalhado ao departamento de Recursos Humanos no endereço eletrônico [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo de interesse e a cidade, como os exemplos a seguir: “Pedreiro – Curitiba” ou “Pintor – Curitiba”.