Cookie Stories oferece grande variedade de bebidas especiais

Redação Bem Paraná com assessoria

Quem conhece bem a cidade de Curitiba sabe que fica muito difícil se programar quando o assunto é clima. Entramos há pouco tempo no Outono e as temperaturas continuam variando, alternando dias de chuva com vento gelado e manhãs de sol. Felizmente, a Cookie Stories sabe como aproveitar todas as oscilações dos dias curitibanos.

A casa oferece diversas bebidas, quentes ou geladas, para desfrutar em qualquer horário do dia, faça chuva ou faça sol. Para os dias quentes, o empreendimento oferece uma grande variedade de bebidas geladas feitas à base de café, entre elas o Cold Brew (R$10), o Espresso Tônic (R$16), o Iced Latte (R$8) e o Mocha Frappe (R$12).

Caso comece a esfriar, a casa também está preparada. São mais de 10 opções de bebidas quentes, como o Soul Sweet Cappuccino (R$12), feito com cappuccino e doce de leite, o Nutella Mocha (R$12), o tradicional Hot Chocolate (R$9) e o Affogato Cookie (R$15), feito com uma bola de sorvete de baunilha, com dose de espresso e stick de cookie. Além do preparo mais famoso da casa, o Cookie Shot, uma deliciosa junção de café espresso quente servido em um copinho de cookie (R$12).

A Cookie Stories conta com duas unidades em Curitiba. A loja do Juvevê (Rua Moysés Marcondes, 429) funciona de segunda a sexta, das 12h às 19h, e aos sábados, das 11h30 às 18h. Já a unidade da Vila Yamon (Rua Itupava, 1402 - Alto da Glória) funciona de terça a domingo, a partir das 18h. Mais informações na página oficial da Cookie Stories no Facebook ou no site www.cookiestories.com.br.