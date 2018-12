Redação Bem Paraná com Blog Pista 1

A edição 2019 do Festival Coolritiba acontece nos dias 10 e 11 de maio, novamente na Pedreira Paulo Leminski. No line-up, estão confirmados Los Hermanos, Jorge Ben Jor, Natirtus, Criolo, Silva, 1 Kilo, Vintage Culture, Flora Matos, Far From Alaska, Mulamba, Machete Bomb, Tiê e Letrux.

