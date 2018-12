Coolritiba anuncia lineup de 2019 com Los Hermanos, Jorge Ben Jor e Criolo

Maitê Ritz

O Coolritiba surpreendeu a todos com as novidades para a edição de 2019. Agora serão dois dias de festival, ainda na Pedreira Paulo Leminski. A ideia sustentável permanece com a venda de copos reutilizáveis, decoração especial, opções veganas e muitos empreendedores locais exbindo seus trabalhos.

O Lineup chega fervendo e balançando estruturas com nomes gigantes como Los Hermanos, Jorge Ben Jor, Criolo, Letrux, Vintage Culture e muito mais.

O Festival rola nos dias 10 e 11 de maio de 2019 e as vendas gerais já começam no dia 10 de dezembro, pelo site da EVENTIM.

O passaporte para a pista, para os dois dias, vai custar R$ 220. A pista individual, para apenas um dia, R$ 120. Para quem preferir ficar no camarote, o ingresso para os dois dias vai custar R$ 450 e para um dia somente, R$ 250.

Serviço

Festival Coolritiba 2019

Quando: Dia 10 de maio, abertura dos portões às 16h. Dia 11, abertura dos portões às 12h.

Onde: Pedreira Paulo Leminski | R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba.Ingressos: De R$ 120 a R$ 450, de acordo com escolha. Venda pelo Eventim.