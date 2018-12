Copa do Brasil: Coritiba enfrenta o URT; Paraná e Londrina podem duelar na 2ª fase

Redação Bem Paraná

O Coritiba vai enfrentar o URT-MG na primeira fase da Copa do Brasil. O Paraná pega o Itabaiana-SE. O Londrina duela com o Americano de Campos-RJ. E o Foz recebe o Boa Esporte-MG. O sorteio dos confrontos da primeira fase foi realizado na noite desta quinta-feira (13) na CBF.

A primeira fase da Copa do Brasil será em confronto único, na casa do time de pior ranking. O time visitante, contudo, tem a vantagem do empate. Ou seja, Coritiba, Paraná Clube e Londrina vão jogar fora de casa, podendo empatar para seguir na competição.

Se avançarem, Paraná e o Londrina vão se enfrentar na segunda fase. Ambos caíram na chave F. A segunda fase também é em confronto único, mas ninguém tem vantagem nenhuma; se houver empate, a vaga à terceira fase será decidida nos pênaltis. O mando de campo é do Londrina.

Na segunda fase, se chegar lá, o Coritiba enfrenta Vila Nova-GO ou Manaus-AM e fará a partida em casa. Na terceira fase, já com jogos de ida e volta, o time coxa-branca pode ter que encarar a Ponte Preta, se ambos avançarem até lá. O Foz, por sua vez, encara Ceará ou Central de Caruaru-PE na segunda fase.

A Copa do Brasil terá 80 times nas cinco primeiras fases. Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG e Atlético-PR, que vão disputar a Copa Libertadores, entram direto nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse privilégio também caberá ao Fortaleza (campeão da Série B), ao Sampaio Correa-MA (campeão da Copa do Nordeste) e ao Paysandu (campeão da Copa Verde).

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil estão previstos para os dias 6 e 13 de fevereiro. A segunda fase será entre 20 de fevereiro e 6 de março. A final está marcada para 11 de setembro.