Copel leva atrativos para o Litoral na Operação Verão

Da Redação

O atendimento aos turistas no Verão Paraná no Litoral contam com o reforço da Estação Copel, aberta nas orlas de Caiobá e Guaratuba até o dia 8 de março. As unidades ficam abertas de quarta a domingo, das 9 às 18 horas, com atendimento ao público nos serviços de energia elétrica, além de sinal de internet sem fio disponível e empréstimo de bicicletas e patinetes elétricos.

Nas praias, o empréstimo de bicicletas e patinetes é condicionado à instalação do aplicativo da Copel, além da adesão aos serviços de fatura digital e débito automático, reduzindo assim o uso de papel. O empréstimo poderá ser agendado pelo aplicativo Copel, no ícone Move Copel.

Uma curiosidade é que a energia elétrica nas estações e também para o abastecimento das bicicletas e patinetes é provida por um sistema de geração solar integrado à rede de distribuição da Copel, permitindo ao público conhecer o funcionamento de um projeto de geração distribuída.

Nota Paraná

A Secretaria Estadual de Fazenda oferece aos veranistas do Paraná os serviços gratuitos da Van do programa Nota Paraná durante a Operação Verão 2018/2019 no Litoral do estado. As pessoas podem se cadastrar, obter o cartão do programa e receber orientações fiscais para evitar possíveis transtornos. Somente neste fim de semana foram feitos cerca de 200 atendimentos. A van ficará baseada na Praia Central de Guaratuba (PR), todos os finais de semana (das 14 horas às 18 horas).





Ações esportivas retornam às praias a partir desta quinta

As ações esportivas realizadas pela Secretaria da Educação e do Esporte voltam às areias do litoral paranaense durante a Operação Verão Paraná 2019. O projeto, integrante das realizações do Governo do Estado, tem início hoje incentivando a prática de atividades físicas e de lazer a fim de promover a saúde, o bem estar e a integração social dos veranistas e moradores locais. A atuação acontecerá em quatro postos fixos, nos balneários de Praia de Leste, Ipanema, Shangrilá e Caiobá, de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 16 às 20 horas, além de uma equipe itinerante que visitará Guaratuba, também de terça a domingo, das 13h30 às 19h30.

Neste sábado, no posto de Caiobá (Avenida Atlântica, 1.000) será realizado o já tradicional Jogos das Estrelas, que contará com a participação de craques do passado que fizeram a história do futebol paranaense e brasileiro. Com início às 9h, serão três partidas disputadas em sequência.