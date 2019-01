‘Copel será modernizada’, diz o governador Ratinho Jr na posse de Daniel Pimentel

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou, nesta quarta-feira (16), que o objetivo do Governo do Paraná é modernizar a Copel, visando o aumento da eficiência e a redução dos custos da empresa. “A Copel voltará a ser a matriarca do setor para fazer o seu melhor, que é gerar, transmitir e distribuir energia”, disse Ratinho Junior na solenidade de posse do novo presidente da Companhia, Daniel Pimentel Slaviero.

A Copel, enfatizou o governador, é estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Paraná e, por isso, focará seus investimentos futuros dentro do Estado. “Por muito tempo os investimentos foram feitos fora do Paraná. Agora isso vai mudar, pois precisamos cuidar da nossa casa. A Copel é dos paranaenses e assim continuará sendo”.

Ratinho Junior também lembrou que as ações da companhia abriram a semana em alta na B3, Bolsa de Valores brasileira, e na Bolsa de Valores de Nova York. “Isso mostra que a empresa tem credibilidade e que estamos na direção certa, inclusive em relação à composição da nova equipe diretora, escolhida com base em critérios técnicos”.

Presidente

Daniel Pimentel Slaviero foi escolhido por Ratinho Junior para presidir a Copel por sua experiência em gestão e perfil adequado para encabeçar os desafios. Ele foi eleito para o cargo em reunião realizada pelo Conselho de Administração da Copel (CAD) na última terça-feira.

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Escola de Negócios Kellogg, da Universidade Northwestern, e pela Universidade de Harvard, ambas nos Estados Unidos, Slaviero disse que os pilares da nova gestão serão a governança corporativa e o compliance.

“Todos os setores da Copel trabalharão com metas. Além disso, está na pauta da companhia a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social, como também a busca por novas formas de geração de energia, a exemplo da biomassa e do smart grid”, disse ele. “Acreditamos que é possível crescer e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo”, acrescentou.





Ações subiram no Brasil e nos EUA

As ações da Copel abriram a semana em alta na B3, Bolsa de Valores brasileira, e na Bolsa de Valores de Nova York. Na segunda, as ações da Companhia fecharam com alta de 3,6% na bolsa brasileira, na comparação com a última sexta.

Já na comparação do valor de segunda com o último dia de 2018, esta alta foi de 10%. Na bolsa norte-americana, o papel da Copel subiu 2,92%, atingindo maior valor nos últimos 12 meses.

No último dia 8, Daniel Pimentel Slaviero assumiu a presidência da Copel com a proposta de otimização para ganho de eficiência e expansão dos negócios. “A Copel tem papel fundamental no desenvolvimento econômico do Paraná. Temos o dever de cuidar deste patrimônio e garantir seu crescimento”, afirmou. Entre as diretrizes da gestão de Slaviero está uma aproximação ainda maior da empresa com os clientes por meio de prestação de serviços.