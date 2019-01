Copel será modernizada e focará investimentos dentro do Paraná

AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta quarta-feira (16) que o objetivo do Governo do Paraná é modernizar a Copel, visando o aumento da eficiência e a redução dos custos da empresa. “A Copel voltará a ser a matriarca do setor para fazer o seu melhor, que é gerar, transmitir e distribuir energia”, disse Ratinho Junior na solenidade de posse do novo presidente da Companhia, Daniel Pimentel Slavieiro.

A Copel, enfatizou o governador, é estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Paraná e, por isso, focará seus investimentos futuros dentro do Estado. “Por muito tempo os investimentos foram feitos fora do Paraná. Agora isso vai mudar, pois precisamos cuidar da nossa casa. A Copel é dos paranaenses e assim continuará sendo”.

Ratinho Junior também lembrou que as ações da companhia abriram a semana em alta na B3, Bolsa de Valores brasileira, e na Bolsa de Valores de Nova York. “Isso mostra que a empresa tem credibilidade e que estamos na direção certa, inclusive em relação à composição da nova equipe diretora, escolhida com base em critérios técnicos”.

METAS

Daniel Pimentel Slavieiro foi escolhido por Ratinho Junior para presidir a Copel por sua experiência em gestão e perfil adequado para encabeçar os desafios. Ele foi eleito para o cargo em reunião realizada pelo Conselho de Administração da Copel (CAD) na última terça-feira (8).

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Escola de Negócios Kellogg, da Universidade Northwestern, e pela Universidade de Harvard, ambas nos Estados Unidos, Slavieiro disse que os pilares da nova gestão serão a governança corporativa e o compliance.

“Todos os setores da Copel trabalharão com metas. Além disso, está na pauta da companhia a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social, como também a busca por novas formas de geração de energia, a exemplo da biomassa e do smart grid”, disse ele. “Acreditamos que é possível crescer e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo”, acrescentou.

PARANÁ

Em seu pronunciamento na solenidade de posse, o governador ressaltou ainda que o Paraná e o Brasil vivem um momento de esperança e que essa oportunidade será aproveitada pelo Estado. Ele ressaltou que o Estado tem uma agenda positiva para os paranaenses, tanto com o setor produtivo como com o poder Legislativo e o Governo Federal. Ratinho Junior também reafirmou que seu objetivo à frente do governo é modernizar a máquina pública.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o vice-governador do Paraná, Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; o ex-governador Paulo Pimentel; o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Sabino Picolo; o presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo; os deputados estaduais Hussein Bakri, Alexandre Guimarães, Rubens Recalcatti, Nelson Justus, Alexandre Curi, Paulo Roberto da Costa (Galo) e Emerson Bacil, além de diretores e antigos funcionários da Copel.