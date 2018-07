Copiloto mandou foto para namorada pouco antes de avião cair em Paula Freitas

Redação Bem Paraná

O copiloto do avião que caiu no domingo (22), em Paula Freitas, no interior do Paraná, Luis Fernando Correa de Souza, de 29 anos, mandou uma foto para a namorada momentos antes do acidente. Souza, o piloro Laércio Tavares da Silva, 44 anos e o deputado estadual Bernardo Ribas Carli, 32, morreram no acidente.

Os corpos do piloto e copiloto já foram liberados pelo Insituto Médico Legal (IML) de Curitiba para serem velados pelos familiares. O velório dos acontece nesta tarde de segunda-feira, 23, naCapela do Cemitério do Umbará. O velório do piloto será no Cemitério Parque São Pedro, no mesmo bairro.

O corpo do copiloto será velado no Cemitério Parque Senhor do Bonfim, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O sepultamento deve ocorrer nesta terça-feira. Os corpos foram identificados na unidade do IML de União da Vitória e foram encaminhados para o IML de Curitiba.

O Quinto Serviço Regional De Investigação E Prevenção De Acidentes Aeronáuticos (Seripa V) já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente. Paralelamente a isso, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) afirmou que a Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o caso.