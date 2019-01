Coração Sunset leva Zeeba e Gustavo Mioto ao Café Curação

Redação Bem Paraná, com assessoria

​Imagine uma festa que começa à tarde, com um pôr-do-sol incrível e vai até ao anoitecer com muita gente bonita e música boa. Esse será o “Curaçao Sunset”, que traz em sua primeira edição Gustavo Mioto e Zeeba, além de atrações convidadas. A festa acontece no próximo dia 12 de janeiro, na casa mais badalada do litoral paranaense, o Café Curaçao Guaratuba (R: Brejatuba, 500), a partir das 16 horas.



Mioto começou a viajar pelo país aos 13 anos como crooner da banda Oxigênio. Desde que começou carreira solo, em 2013, lançou três álbuns, sendo o mais recente Ao Vivo em São Paulo (2017). Pela primeira vez no litoral paranaense, Mioto deve apresentar seus maiores sucessos, como “3 da Manhã", "Impressionando os Anjos" e "Relógio", “Anti-Amor”, “Camera Lenta” e “Coladinha em Mim”.



Gustavo Mioto está alcançado lugares cada vez mais altos no cenário musical, no Youtube são mais de 190 milhões de acessos e 950 mil inscritos, além da presença nos principais programas de TV, revistas, jornais, sites e a agenda de shows lotada.



Enquanto isso, Zeeba não se cansa de produzir hits! Depois de estourar ao lado de Alok e Bruno Martini com os hits “Hear Me Now”, “Never Let Me Go” e “With Me”, ele vem lançando singles como “Live In the Moment” e recentemente, a animada “Young Again”. Aproveitando este sucesso, Zeeba se prepara para lançar seu primeiro EP. O projeto ganhará as praças no primeiro trimestre de 2019 e, junto com o lançamento, o artista realizará shows solo com sua banda.



​SERVIÇO:

CURAÇAO SUNSET – GUSTAVO MIOTO + ZEEBA

Local: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500)

Quando: 12 de janeiro de 2019 (Sábado)

Horários: Abertura da casa:17h/ Início das atrações: a partir das 18h

Valores:

Pista - R$60,00 (meia-entrada);

Área Vip - R$100,00 (meia-entrada);

Passaporte 2 Pista (Alok, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Anitta, Armandinho e Curaçao Sunset – Gustavo Mioto + Zeeba) – R$400,00;

Passaporte 2 Área Vip (Alok, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Anitta, Armandinho e Curaçao Sunset – Gustavo Mioto + Zeeba) – R$700,00.

* Clientes Clube Prime possuem 50% na compra de até dois bilhetes por associado.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****Há o acréscimo da taxa de administração Disk Ingressos.



PONTOS DE VENDA:

Online -

Call Center – 41 33150808



CURITIBA

Quiosques Disk Ingressos (Shoppings: Palladium, Estação, Mueller e São José)

Bilheteria Teatro Positivo – Grande Auditório

Bilheteria Teatro Guaíra



LITORAL PARANAENSE

GUARATUBA

Guarasurf

Bilheteria Café Curaçao Guaratuba – a partir de 15.12

GARUVA

Red Point

PARANAGUÁ

Polo Royal



APUCARANA

Ótica Diniz



ARAPONGAS

Ótica Diniz



BIGUAÇU

Ótica Diniz



CAMBÉ

Ótica Diniz



CASCAVEL

Planet Play



FLORIANÓPOLIS

Garden Perfumes

Latitude 12 Moda

Ótica Diniz



FOZ DO IGUAÇU

Casa Ajita

Black Street Shoes



FRANCISCO BELTRÃO

Subway



IBIPORÃ

Ótica Diniz



IRATI

Forte Farma



LONDRINA

Ótica Diniz

Óticas Veja

Pátio São Miguel



MANDIRITUBA

Lojas Reolon



MARINGÁ

Ótica Diniz

Casas Ajita

Posto Canadá



PALHOÇA

Ótica Diniz



PATO BRANCO

Ótica Diniz



PONTA GROSSA

Livraria Verbo



PORTO ALEGRE

Ótica Diniz



SÃO JOSÉ/SC

Ótica Diniz



TOLEDO

Conceito Auto Posto

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard em até 6x

Censura: 16 anos (de12 a 16 anos somente com os pais ou acompanhado por um responsável legal.

Informações p/ o público: 41 33150808/3472-3204/ www.maisumadaprime.com.br /www.cafecuracaoguaratuba.com.br