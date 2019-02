Coral Infantojuvenil da Biblioteca Pública abre inscrições

ANPR

O Coral Infantojuvenil da Biblioteca Pública do Paraná (Cantateca) está com inscrições abertas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Os interessados em preencher as novas vagas disponíveis devem comparecer no auditório neste (2) e nos próximos sábados, a partir das 10h, para conversar diretamente com as professoras responsáveis. As aulas são gratuitas e acontecem também aos sábados, das 10h às 12h. No final do semestre, os alunos apresentam um concerto para os pais e convidados.

Criado em 2013, o Cantateca é coordenado pelas professoras Júlia Saggin (pianista) e Paula Harada (violinista). Segundo Paula, a proposta do projeto é ensinar não apenas técnicas de canto, mas também o contexto em que as músicas foram compostas e sua relação com a literatura. “Trabalhamos com a certeza de que todo mundo pode aprender a cantar”, diz.

Em 2018, as professoras também prepararam as crianças e adolescentes para uma participação especial na segunda edição da Flibi, a Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná. O Cantateca acompanhou o grupo paulista Pequeno Cidadão, que fez o show de encerramento do evento.

Serviço:

Cantateca - Coral Infantojuvenil da Biblioteca Pública do Paraná

Todos os sábados, das 10 às 12h

Inscrições gratuitas

Local: Auditório Paul Garfunkel da BPP (R. Cândido Lopes, 133), Centro – Curitiba

Mais informações: (41) 3221-4980