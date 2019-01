Coral Sanepar faz show com Mônica Salmaso e Nelson Ayres

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A cantora Mônica Salmaso e o pianista Nelson Ayres são os músicos convidados pelo Coral Sanepar para um show no dia 22 de janeiro, no Guairão, dentro da programação da Oficina de Música de Curitiba.

Em apresentação única, o espetáculo terá no repertório o cancioneiro popular, com ênfase nos temas que remetem ao meio ambiente e em especial à valorização da água.

O Coral Sanepar é formado por 20 vozes masculinas e femininas, empregados e ex-empregados da Sanepar, regidos pela maestrina Cristiane Alexandre e pelo maestro Dirceu Saggin, ambos de Curitiba. Mônica Salmaso é uma das maiores intérpretes da música brasileira, com mais de 10 discos gravados. Em 2018, recebeu o Prêmio da Música Brasileira como melhor cantora regional e com o álbum Caipira, na categoria regional.

Nelson Ayres está entre os grandes nomes da música instrumental brasileira, com longa trajetória como regente, arranjador, instrumentista e produtor musical. Foi maestro da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, por 10 anos, e regente de outras orquestras no Brasil e no exterior, como a Orquestra Filarmônica de Israel.

“Para nós, é um privilégio e uma grande alegria dividir o palco com esses dois grandes músicos, que nos inspiram, ainda mais dentro da programação da Oficina de Música de Curitiba, que é um dos maiores eventos da música brasileira”, afirma a maestrina do Coral Sanepar, Cristiane Alexandre.

Os ingressos do show “Coral Sanepar convida Mônica Salmaso e Nelson Ayres” já estão à venda pelo site Disk Ingresso.

Data: 22.01.2018

Hora: 20h

Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Rua Conselheiro Laurindo, s/n - Curitiba