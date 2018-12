Corinthians anuncia a contratação de Ramiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do meia Ramiro, que estava no Grêmio. O jogador assinou contrato com a equipe paulista até dezembro de 2022.

Ramiro é a quarta contratação do Corinthians para a próxima temporada. O clube paulista já havia contratado os atacantes André Luis e Gustavo Silva, ambos de 21 anos, e o volante Richard, de 24 anos. Os três assinaram por quatro temporadas, até o fim de 2022.

A negociação envolvendo Ramiro esquentou na última quarta-feira. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, disse que a transação ajudaria o clube gaúcho a se livrar de uma alta multa.

"Bressan e Ramiro são casos idênticos. Bressan já saiu e Ramiro está no pacote. A saída dele evita que o clube pague uma multa para o empresário. Estamos apalavrados e com a saída do Ramiro estamos liquidando esse compromisso", disse Romildo.

Ramiro deixará o Grêmio também pela parceria dos gaúchos com o agente Giuliano Bertolucci. O investidor detém percentual de Bressan e ajudou os gremistas a encontrarem solução depois das falhas do atleta na partida contra o River Plate -o zagueiro assinará com o Dallas FC.

Bertolucci adquiriu percentual de Bressan e Ramiro ainda na gestão Fábio Koff, em 2014. O grupo de investidores comprou 50% dos direitos econômicos do zagueiro e 70% do volante. A saída de Bressan por empréstimo para o futebol dos Estados Unidos deixou Bertolucci no prejuízo e também com um crédito no Grêmio. Diante desse cenário, o empresário apresentou a operação por Ramiro.

Ramiro, que é um pedido do técnico Fábio Carille, tinha contrato com o Grêmio até o fim de 2021. Ele chegou ao Grêmio em 2013, depois de se destacar no Juventude. No time tricolor, ele jogou como volante e lateral direito. Desde 2016, tem sido utilizado como meia aberto pela direita e é um dos líderes do vestiário.