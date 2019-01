Corinthians com novidades e Santos sem reforços empatam em amistoso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista ainda não começou, mas Corinthians e Santos já fizeram o primeiro clássico do ano. Neste domingo (13), as equipes empataram em 1 a 1 em partida amistosa no Itaquerão.

Os mais de 32 mil torcedores presentes nas arquibancadas tiveram a chance de se reencontrar com o técnico Fábio Carille, que retornou ao time após comandar o Al Wehda (Arábia Saudita). A entrada em campo foi feita pelas arquibancadas, passando no meio da torcida, e o mais ovacionado pelos corintianos foi justamente o treinador.

Dos seis reforços aptos a jogar pelo Corinthians, Carille escalou cinco já no time titular: a dupla de volantes Richard e Ramiro, os meias Sornoza e André Luis, e o atacante Gustavo. Nenhum destes havia começado o jogo-treino contra o Nacional (derrota por 1 a 0) na semana passada.

No primeiro gol da partida, marcado logo aos 4min, André Luis (que chegou da Ponte Preta) cruzou para o Gustavo (que jogou a última temporada emprestado para o Fortaleza) cabecear para as redes. Na saída para o intervalo, o camisa 19 agradeceu ao técnico Rogério Ceni, que o treinou na equipe campeã da Série B da última temporada.

O centroavante é um dos dois reforços que o clube trouxe para a posição, a mais carente do time em 2018. O outro nome é o argentino Mauro Boselli, que ainda não está à disposição para atuar. O lateral-direito Michel Macedo, também contratado em 2019, entrou apenas na segunda etapa, quando Carille trocou todos os jogadores em campo.

Quem começou a temporada com o pé errado foi o zagueiro Pedro Henrique, que aos 24min de jogo marcou, contra, o gol de empate do Santos.

Jorge Sampaolli, que não pode contar com o atacante Rodrygo (que está com a seleção brasileira sub-20), também não teve a sua disposição o venezuelano Yeferson Stoledo, único reforço da equipe santista até agora. O treinador já manifestou o desejo de contar com novos jogadores e a diretoria do clube corre atrás de mais contratações.

Apesar do caráter amistoso, o duelo em Itaquera valeu taça: o troféu Gylmar dos Santos Neves, que ficou com os corintianos por menor número de cartões amarelos (3 contra 4), adotado como critério de desempate.

No Campeonato Paulista, os corintianos estreiam no próximo domingo (20), contra o São Caetano, em casa. Já a equipe santista faz seu primeiro jogo um dia antes, contra o Oeste, na Vila Belmiro. Este foi o último teste das equipes antes do início do Estadual.

CORINTHIANS

Cássio (Walter); Fagner (Michael Macedo), Pedro Henrique (Marllon), Henrique (Léo Santos) e Danilo Avelar (Mateus Vital); Richard (Douglas), Ramiro (Thiaguinho), André Luis (Gustavo Silva), Jadson (Araos) e Sornoza (Marquinhos); Gustavo (Roger). T.: Fábio Carille

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Luiz Felipe (Fabián Nogueira), Gustavo Henrique e Orinho (Yuri); Alison, Diego Pituca (Guilherme Nunes) e Jean Mota (Copete); Derlis González (Carlos Sánchez), Bruno Henrique (Yuri Alberto) e Felippe Cardoso (Eduardo Sasha). T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Juiz: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Ramiro, Thiaguinho e Araos (COR); Victor Ferraz, Daniel Guedes, Guilherme Nunes e Yuri Alberto (SAN)

Gols: Gustavo (COR), aos 4min, e Pedro Henrique (SAN, contra), aos 24min do primeiro tempo