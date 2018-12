Corinthians enfrenta Racing-ARG na Sul-Americana; Santos pega River-URU

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Racing, da Argentina, será o adversário do Corinthians na primeira fase da Copa Sul-Americana 2019. A equipe paulista será mandante no jogo de ida e definirá a eliminatória fora de casa.

O Santos, por sua vez, terá o uruguaio River Plate como seu primeiro rival na competição; ao contrário do Corinthians, o time da Baixada decidirá a primeira fase em casa. Os mandos foram definidos alternadamente no sorteio.

Entre os brasileiros, o Bahia foi o primeiro sorteado da noite e enfrentará o Liverpool-URU. A Chapecoense pega o Unión La Calera, do Chile, e o Botafogo encara o Defensa y Justicia-ARG. Por fim, o Fluminense joga contra o chileno Deportivo Antofagasta.

A entidade sul-americana separou os países em dois grupos diferentes: zona sul, onde estão os clubes argentinos, bolivianos, chilenos, paraguaios e uruguaios, e zona norte, com os brasileiros, colombianos, equatorianos, peruanos e venezuelanos.

Para evitar que dois times do mesmo país se enfrentem logo de cara, a Conmebol definiu que as equipes da zona norte enfrentarão as da zona sul. Ou seja, não havia possibilidade de confronto entre dois brasileiros na primeira fase.

Três vagas destinadas a equipes da Bolívia ainda não têm donos. Neste caso, os clubes estão descritos como "Bolívia 1", "Bolívia 2" e "Bolívia 3".

Confira a lista de confrontos da primeira fase:

1 - Montevideo Wanderers-URU (mandante na ida) x Sport Huancayo-PER

2 - Liverpool-URU x Bahia-BRA (mandante na ida)

3 - Bolívia 2 (mandante na ida) x Rio Negro-COL

4 - Independiente-ARG x Deportivo Binacional-PER (mandante na ida)

5 - Argentinos Juniors-ARG (mandante na ida) x Estudiantes de Mérida-VEN

6 - Colón de Santa Fé-ARG x Deportivo Municipal-PER (mandante na ida)

7 - Unión Española-CHI (mandante na ida) x Mushuc Runa-EQU

8 - Atlético Cerro-URU x Ut Cajamarca-PER (mandante na ida)

9 - Deportivo Santaní-PAR (mandante na ida) x Once Caldas-COL

10 - Colo Colo-CHI x Universidad Católica-EQU (mandante na ida)

11 - River Plate-URU (mandante na ida) x Santos-BRA

12 - Deportivo Guabirá-BOL x Deportivo Macará-EQU (mandante na ida)

13 - Bolívia 1 (mandante na ida) x Monagas-VEN

14 - Sol de América-PAR x Mineros-VEN (mandante na ida)

15 - Unión La Calera-CHI (mandante na ida) x Chapecoense-BRA

16 - Guaraní-PAR x Deportivo Calí-COL (mandante na ida)

17 - Bolívia 3 (mandante na ida) x Zulia-VEN

18 - Racing Club-ARG x Corinthians-BRA (mandante na ida)

19 - Independiente-PAR (mandante na ida) x La Equidad-COL

20 - Deportivo Antofagasta-CHI x Fluminense-BRA (mandante na ida)

21 - Unión de Santa Fé-ARG (mandante na ida) x Independiente del Valle-EQU

22 - Defensa y Justicia-ARG x Botafogo-BRA (mandante na ida)