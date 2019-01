Corinthians estreia com empate em casa contra o São Caetano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians do técnico Fábio Carille estreou no Paulista com empate em casa contra a equipe do São Caetano, pelo placar de 1 a 1, neste domingo (20). Os dois gols da partida foram marcados por Rafael Marques, de pênalti para o São Caetano, e do corintiano Henrique, que empatou a partida no último minuto.

O jogo começou com muita correria e toques de bola para as duas equipes no Itaquerão, mas poucas chances de gol. Aos 9 minutos, o primeiro chute perigoso veio do Corinthians, que já ia dominando as principais ações da partida. Após receber passe de Fagner pela direita, André Luís tentou de longe, e a bola passou raspando por cima do gol do São Caetano.

O Corinthians continuou controlando o jogo, mas sem conseguir chegar com frequência ao gol adversário. Aos 26 minutos, foi surpreendido por pênalti marcado para o São Caetano, após falta de Richard em Capa na entrada da área corintiana. Rafael Marques converteu a cobrança e abriu o placar para o São Caetano.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou a dominar o jogo, mas ainda tinha muita dificuldade para finalizar. Foi da cabeça de Henrique, aos 48 minutos, que saiu o gol de empate. O zagueiro aproveitou a cobrança de escanteio de Jadson e empurrou a bola para a meta adversária.

O meia equatoriano Sornoza, um dos principais reforços corintianos para a temporada, fez partida apagada e desperdiçou boas chances de marcar. Foi substituído no início do segundo tempo por Gustavo Silva.

Com o resultado, o Corinthians fica com a segunda posição no grupo C, já que Ferroviária e Mirassol perderam na estreia. O Bragantino lidera com 3 pontos. Já o São Caetano assume a vice-liderança do grupo A, liderado pelo Santos, com 3 pontos.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard (Mateus Vital), Ramiro, Jadson, André Luis (Pedrinho) e Sornoza (Gustavo Silva); Gustagol

T.: Fábio Carille

SÃO CAETANO

Jackson; Alex Reinaldo, Joécio, Max e Marquinhos; Willians (Vinícius Kiss), Pablo e Cristian (Ítalo); Capa, Rafael Marques (Ferreira) e Diego Rosa

T.: Pintado

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

Cartões amarelos: Vinícius Kiss (São Caetano)

Gols: Rafael Marques, aos 28 minutos do primeiro tempo (São Caetano); Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo (Corinthians)