Corinthians faz 8 a 0 em time potiguar e passa na Copa SP com melhor ataque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians segue vivo na Copa SP de futebol júnior. Nesta quarta-feira (16), o time paulista dominou o Visão Celeste-RN, na Arena Barueri, goleou por 8 a 0 e avançou às quartas de final.

O triunfo foi assegurado com gols de Fabrício Oya e Nathan (dois), Igor, Rafinha, Gustavo Mantuan e João Celeri (dois). Na disputa por vaga na semifinal, o adversário é o Grêmio, que marcou 3 a 0 no Audax.

O Alvinegro chega à próxima fase como dono do melhor ataque da competição, com 25 gols. O confronto com o Grêmio acontece entre sexta-feira (18) e sábado (19), em horário e local que ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol.

A partida foi bastante tranquila para o Corinthians, que controlou o ritmo desde o começo e conseguiu sair na frente ainda aos 11 minutos, quando Oya cobrou falta no cantinho e deixou o goleiro rival sem reação.

Com o adversário desencontrado em campo, o time de Eduardo Barroca sobrou. Aos 25, a defesa do time potiguar falhou por um escorregão de Caio, que deixou Nathan livre para marcar o segundo. O centroavante, que havia perdido gol à queima-roupa pouco antes, desta vez teve a consciência de encobrir o goleiro de cabeça.

Mal deu tempo de o Visão Celeste respirar, e Nathan fez o terceiro. O lance teve início em chute de longe de Fabrício Oya, que o goleiro Patrick rebateu para o meio e deu no pé do centroavante. O ritmo seguiu o mesmo após o intervalo, quando Igor arriscou de longe e viu o goleiro adversário aceitar.

O gol mais bonito do Corinthians foi o quinto, no pé esquerdo de Rafinha. A centímetros da linha da grande área, o meia cobrou falta com enorme precisão e anotou um golaço. Gustavo Mantuan deve ter se inspirado, pois logo em seguida partiu em contra-ataque e também fez belíssimo gol em chute no cantinho.

O destaque da reta final foi João Celeri. que aos 29 arriscou de longe e contou com mais uma colaboração do goleiro Patrick. Já aos 44, ele aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para fechar a conta.

Mais um confronto das quartas de final foi definido nesta quarta-feira. O Vasco bateu o Coritiba por 3 a 0 e fará duelo carioca com o Volta Redonda, que passou pelo Atlético-MG por 2 a 0.

Os outros jogos das quartas de final são os seguintes: São Paulo x Cruzeiro e Figueirense x Guarani.