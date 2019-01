Corinthians inicia semana para testar zaga ideal e ainda sonha com Arana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians marcou para quarta-feira (30) o teste do que considera a sua zaga ideal. Diante do Red Bull, dentro de casa, Henrique e Manoel jogarão juntos pela primeira vez para ver se a expectativa de Fábio Carille se confirma.

Na entrevista coletiva após a vitória suada contra a Ponte Preta, o comandante rasgou elogios a Henrique e confirmou que Manoel vai ser o titular. No sábado, o time testou alguns reservas e, agora, usará força máxima.

O sistema defensivo ideal ainda tem as presenças de Cássio e Fagner, que renovaram o seu contrato recentemente, e torce pela chegada de Guilherme Arana. O técnico aguarda ansioso por um desfecho das negociações, especialmente por saber que Danilo Avelar, a opção para o setor até aqui, não está no gosto da torcida.

No último sábado, quando convocou coletiva para explicar os detalhes do acordo com o BMG, Andrés Sanchez chegou a dizer que Arana estava muito próximo. O problema é a forma de pagamento.

O principal objetivo neste início de preparação é que o Corinthians tenha um time pronto para enfrentar o Racing, da Argentina, no dia 14 de fevereiro, na estreia da Copa Sul-Americana.

Com o sistema defensivo próximo do ideal, especialmente se a chegada do lateral esquerdo se confirmar, o Corinthians também se considera próximo de acertar seu sistema ofensivo. No momento, a comissão trabalha para que Vagner Love tenha condições físicas de jogo em 15 dias. Assim, ele poderia formar a dupla com Boselli ou Gustavo no jogo mais importante até aqui.