Corinthians leva virada do Guarani e segue sem vencer em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ficou devendo na noite desta quarta-feira (23), quando mostrou poucas alternativas e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Alvinegro foi pouco efetivo, não conseguiu criar jogadas pelo chão e acabou sofrendo a virada do time comandado por Osmar Loss. Gustavo até abriu o placar, mas Diego Cardoso e Rondinelly decretaram a virada.

A derrota de certa forma já pressiona o Corinthians neste começo de 2019. O time tem um ponto em dois jogos, no grupo C do Estadual, mas a maior preocupação é pelo desempenho abaixo inclusive em relação à estreia. O Alvinegro tenta se recuperar ao receber a Ponte Preta, às 19 horas (de Brasília) deste sábado (26), na Arena. O Guarani soba seus primeiros pontos no grupo B.

O gol corintiano saiu cedo, em escanteio cobrado por Sornoza e cabeceado por Gustavo. Desta forma, os três gols da equipe em 2019 foram marcados via cruzamentos (no amistoso contra o Santos; na estreia contra o São Caetano; e este sobre o Guarani), o que fortalece a jogada em que o time tem sido letal nos últimos anos. Defensivamente, porém, o jogo pelo segue sendo um pesadelo. No mais, o time esteve um tanto quanto desinteressado no primeiro tempo.

Faltou velocidade e capricho no primeiro tempo do time da casa, mas dois lances seguidos renderam uma virada surpreendente ainda no primeiro tempo. Quando o Corinthians parou de atacar, o Guarani tomou as rédeas do jogo e só não levava perigo por culpa de seus próprios erros. Isso mudou na bola aérea, pois Diego Cardoso apareceu às costas de Fagner e empatou; depois Rondinelly aproveitou sobra de bola na frente da área e mandou um belo chute no ângulo esquerdo.

A estratégia de Osmar Loss foi melhor executada em campo do que a traçada por Fábio Carille. O recuo do Corinthians no primeiro tempo custou caro, e o Guarani conseguiu se soltar o suficiente para virar o jogo -ainda que não tenha sido envolvente. Com a vantagem, Loss fechou o Bugre e deu a bola ao ex-time, que teve dificuldade para trocar passes em velocidade.

Duas trocas no segundo tempo reforçaram o Corinthians no controle das ações. Na busca pelo empate, Carille incluiu Pedrinho e Gustavo Silva no jogo e apostou na velocidade pelos lados do campo - André Luis havia sido discreto demais e Richard tornou-se inútil frente à retranca adversária. Foi neste instante do jogo que o Alvinegro reclamou dois pênaltis polêmicos (um toque de mão e um suposto empurrão em Gustavo Silva).

Os vinte minutos finais opuseram dois times bastante interessados em atacar, ao contrário do que vinha acontecendo até então. Um ótimo cruzamento de Sornoza encontrou Pedrinho livre, mas a bola bateu na trave; no lance seguinte o Guarani respondeu em cabeceio de Fernando Viana, que obrigou Cássio a fazer ótima defesa.

O goleiro corintiano voltou a trabalhar em seguida, em chute cruzado com perigo de Inácio. A presença constante do time da casa no ataque impediu que o Corinthians impusesse uma pressão final, e o jogo terminou um tanto morno, com o triunfo do Guarani por 2 a 1.

GUARANI

Giovanni; Bigode, Ferreira, Giaretta, William Matheus; Ricardinho, Fernandes, Felipe Amorim, Inácio (Lucas Crispim), Rondinelly (Fernando Viana); Diego Cardoso (Romisson). T.: Osmar Loss

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Richard (Gustavo Silva), Ramiro, Jadson, André Luis (Pedrinho), Sornoza (Mateus Vital); Gustavo. T.: Fábio Carille

Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Público: 7.252 pagantes

Renda: R$ 171.132,00

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Cartões Amarelos: Sornoza (Corinthians)

Gol: Gustavo, aos 8min do primeiro tempo (Corinthians); Diego Cardoso, aos 37min; e Rondinelly, aos 41min do primeiro tempo (Guarani)