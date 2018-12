Corinthians oferece R$ 13,3 milhões para tirar Luan do Atlético-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians apresentou uma proposta ao Atlético-MG para contar com Luan. Os paulistas ofereceram € 3 milhões (R$ 13,3 milhões) para tirar o meia-atacante da Cidade do Galo em 2019.

A informação sobre a oferta foi divulgada pela TV Bandeirantes e confirmada pela reportagem com três fontes distintas.

A oferta foi apresentada ao presidente atleticano, Sérgio Sette Câmara, nos últimos dias e agradou. As tratativas caminham para um desfecho positivo, com a ida do meia-atacante de 28 anos para o CT Joaquim Grava já na próxima janela de transferências.

As conversas seguem e, agora, são conduzidas pelo diretor de futebol Marques. O ex-jogador foi autorizado a tentar um acordo com o clube presidido por Andrés Sanchez. A ideia dos mineiros é também receber um nome do elenco corintiano. Como este foi um pedido recente, ainda não foi enviada uma lista ao Atlético.

Em maio deste ano, Luan acertou a renovação contratual com o time mineiro por quatro temporadas, com encerramento em dezembro de 2022. As tratativas eram um desejo do jogador e de seus agentes, Beto Rappa e André Cury.

Uma possível saída do apoiador teria que contar com a participação de Cury. O agente tem carta de exclusividade do clube mineiro para um negócio envolvendo o meia-atacante.

Em 2018, Luan fez 56 partidas pelo Atlético-MG e marcou cinco gols. O jogador foi titular em 38 dos confrontos e atuou nos outros 18 na condição de reserva.