Corinthians paga passagens de volta de adversário da Copa SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Visão Celeste por 8 a 0 na Copa São Paulo, mas compensou a goleada ao levar os meninos do modesto time para uma visita à Arena Corinthians. O tour ocorreu nesta quinta-feira (17) e foi registrado pelo clube paulista, que anunciou que pagará a viagem de volta dos jogadores para o Nordeste.

A atitude segue o exemplo do que fez o Palmeiras com o Galvez. O modesto time do Acre foi mais longe do que esperava ir na Copinha e, após a eliminação, não tinha passagem para voltar para casa. O Alviverde bancou a viagem e levou os meninos para o Allianz Parque.

Com o Corinthians, os jovens do Visão Celeste puderam conhecer arquibancadas, vestiários, gramado e outras dependências do estádio alvinegro; além disso, ainda foram presenteados com camisas e posaram para foto na beira do campo.

O time estava com dificuldade para conseguir passagens para esta quinta-feira, dia do check-out do hotel. Como os bilhetes ficam mais caros em datas próximas, o Visão Celeste não teria como bancá-los. A possibilidade de estender a hospedagem também se complicou por falta de verba.

Por isso, o Corinthians entrou em cena e se dispôs a ajudar. O clube comunica que os jogadores viajarão nesta sexta-feira (18), às 6h10, com destino ao Recife. A partir da capital pernambucana, um ônibus da prefeitura de Parnamirim (cidade do Rio Grande do Norte) buscará a delegação.