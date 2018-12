Coritiba acerta empréstimo de Guilherme Parede ao Internacional

Redação Bem Paraná

Um dos únicos destaques do Coritiba em 2018 (ao lado do goleiro Wilson), o atacante Guilherme Parede não fará parte do elenco alviverde em 2019. Nesta sexta-feira (28 de dezembro), o clube paranaense acertou a ida do jogador por empréstimo ao Internacional.

Artilheiro do clube na temporada com 12 gols (nove deles na Série B) em 47 jogos, Parede também interessava ao Fluminense. O clube carioca, contudo, vive uma grave crise financeira e não chegou a um denominador comum com o Coxa, com quem Parede tem contrato até 2021.

O Inter, por sua vez, acertou uma compensação financeira pelo negócio, pagando R$ 1,5 milhão por 25% dos direitos de Guilherme Parede. O jogador ficará por um ano no clube gaúcho, que terá a opção de comprar o atleta em definitivo durante esse período. O Coxa, por sua vez, ainda poderá escolher um jogador Colorado para receber por empréstimo. Três nomes são comentados: Juan Alano, Alex Santana e Ernando.