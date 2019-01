Coritiba cede Matheus Galdezani ao Inter, mas não leva Gabriel Dias

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional confirmou, nesta sexta-feira (11), a contratação de Matheus Galdezani. O meia já estava em Porto Alegre há três dias e aguardava detalhes burocráticos para ser anunciado. Ele chega por empréstimo em operação com o Coritiba em negociação que, no fim, não envolveu Gabriel Dias.

Aos 26 anos, Galdezani chega para aumentar as opções do meio-campo do Inter.

O modelo inicial do negócio entre Inter e Coritiba era troca de empréstimos. Gabriel Dias, no entanto, acabou não se acertando com o clube paranaense. Apesar disso, a cessão de Galdezani foi confirmada.

No ano passado, Matheus Galdezani jogou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG. No clube de Belo Horizonte, fez 24 partidas e marcou um gol. Antes, havia sido destaque no Coritiba e entrou no radar do Internacional pela versatilidade e ascensão recente.

Até aqui, o Internacional já anunciou cinco reforços para a temporada: Neilton, Guilherme Parede, Rafael Sobis, Rodrigo Lindoso, Bruno e agora Matheus Galdezani.