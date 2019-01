Coritiba coloca à venda camisa com provocação ao Athletico

Redação Bem Paraná

O Coritiba colocou à venda camisas utilizadas pelos jogadores na partida da última quarta-feira – vitória por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. As camisas trazem frases com provocações à diretoria do rival.

Os uniformes dos jogadores traziam os dizeres: “Torcida Humana: Mais uma falácia” e “Torcida Humana: Ideia Pathetica”. As frases são críticas ao projeto 'Torcida Humana' adotado pelo Athletico, em parceria com o Ministério Público, que proíbe a presença de torcedores com camisa do clube visitante no estádio.

As camisas estão à venda na loja Sou 1909, anexa ao estádio Couto Pereira, que funciona de segunda a sexta, das 09h30 às 18h30, e nos sábados das 10h às 16h.

O preço é R$ 460. As camisas estão à venda apenas na loja física - não estão disponíveis no site, para compra online.

As camisas "normais" custam R$ 229,99.